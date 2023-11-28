“حمل كشوفات جديدة”اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023|موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، يهتم عدد كبير من الأشخاص في شتى المحافظات العراقية لاعتماد عدد كبير من الأسر على هذا الدعم الذي تقدمه الحكومة العراقية لعدد كبير من الأسر محدودة الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة التي تواجهها عدد كبير من الأسر،وأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن الإنتهاء من رفع اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية على الموقع الرسمي لها على الانترنت، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية 2023.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

حيث أعلنت وزارة العمل العراقية عن تخصيص رابط الكتروني للاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، التي أصبحت محور اهتمام عدد كبير من الأشخاص العراقية، خاصة في ظل ارتفاع اسعار السلع الغذائية التي تشهده عدد كبير من الدول بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، وأكدت الوزارة إلى أنها تلقت عدد كبير من طلبات الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية، وبعد الفحص تم الموافقة على الأشخاص التي انطبقت عليهم الشروط التي أعلنت عنها الوزارة والتي جاءت كالتالي:

شروط الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية

أن يكون المنقدم عراقي الجنسية .

ألا يكون المتقدم مستفيد في أي برنامج دعم آخر.

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

كما يجب ألا يقل سن المتقدمات من النساء عن 15 عام ولا بزيد عن 55 عام.

كما يجب ألا يكون المتقدم يعمل في القطاع العام أو الخاص.

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية