اجمل مواصفات هاتف سامسونج اس 24 الترا|| samsung s24 altra يقهر الأيفون قريباً في الأسواق|كم سعره

تساءل الجميع من محبي الهواتف العملاقة في كل مكان الهواتف الأكثر من رائعه الهواتف الذكية التي تتميز بالكثير من التقدم والازدهار نحو أمكانيات جباره يتم وضعها في الهواتف في العديد من الأشياء الذكية التي يمكن للإنسان أن يستخدمها بمنتهى السهولة هنا الآن يأتي توقعات سعر ومواصفات الهاتف الرائع أس 24 ألترا سامسونج اس 24 ألترا الجديد كليا حيث إن الهاتف له إمكانيات جباره من المتوقع أن تصدر وان يكون هاتف سامسونج وهو المنافس الأوحد للأيفون على مستوى الساحة العالمية والعربية لنتابع معكم تفاصيل اس 24.

مواصفات سامسونج اس 24الترا

من المنتظر أن يتم طرح الهاتف في الأسواق العالمية قريبا أيضا وفي الدول العربية من جانب هذا الهاتف حيث أن الشركة أعلنت أن هذا الهاتف سيتمتع بالعديد من الإمكانيات الجبارة التي لا يمكن لأي شخص أن يتخيل مدى التوافق الكمي لتلك الإمكانيات مع الشاشة الخاص بها بالإضافة إلي الكاميرا بالإضافة إلى الدقة بالإضافة إلى السرعة بالإضافة إلى البروسيسور أيضا البطارية ستكون بنقام عالي للغايه لم يحدث في شركه سامسونج مثل ذلك البطارية حتى الآن.

من المنتظر أن يأتي هاتف آس سامسونج جالاكسي أس 24 ألترا بمعالج رائع سناب دراجون 8/3 كما أن الهاتف سيتميز بذاكره رامات تصل إلى 12 جيجا رام ويمتلك الهاتف 24 ألترا نظام تشغيل اندرويد الأخير 14 من المتوقع أن يكون أيضا حجم شاشه الهاتف 6 بوصه وثمانيه كما أن الشاشة ستكون من نوع ديناميك اموليد 2 اكس من المنتظر أن تكون الكاميرا الأمامية 12 ميجا بيكسل أما الكاميرا الخفية فستكون لأول مره على الإطلاق لأول مره تحدث تلك الكاميرا التي تكون بمثاب كاميرا ستكون الكاميرا بمعدل 200 ميجا بيكسل والبطارية ستكون 5000 ملي أمبير لأول مره وأيضا الهاتف يتمتع انه سيكون ضد الماء وضد الهواء وضد التراب اي الغبار حيث أن الهاتف سيكون بمثابه أعجار تقني في العالم سيكون هو الأوحد الذي ينافس ايفون 15 كم هذا الرائع كم هذا الهاتف سيكون هو الأفضل حول العالم أيضا الهاتف يتمتع بطبقه زجاجيه أخرى فوق ألطبقه الأساسية لتمنحه من الصدمات.

السعر المتوقع لهاتف اس 24 الترا

ويكون سعره الهاتف سامسونج إس 24 قريب من سعر الهاتف اس 23 ألترا حيث سينزل بمعدل 40 ألف جنيه مصري تقريبا اي ما يعادل 4600 ريال سعودي تقريبا ومن المنتظر ان يتم طرح الهاتف في الأسواق قريبا جدير خلال الفترة القصيرة التي نزل بها اس 23 ألترا حقق العديد من النجاحات فماذا سيحدث عند وصول اس 24 ألترا.

تحديث اليوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرون من الشهر الجاري شهر نوفمبر حيث أن هاتف اس 23 ألترا قد حقق العديد من النجاحات في وقت قليل للغاية نظراً لما يمتلك من إمكانيات متميزة، والجميع حالياً في حالة كبيرة من الانتظار لنزول هاتف سامسونج جالاكسي اس 24 ألترا الجديد كلياً لما سيتمتع من إمكانيات غير مسبوقة على الإطلاق وحتى تلك اللحظة لم يطرح.