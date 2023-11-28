طلع ملفات pdf اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الاخيرة موقع وزارة العمل spa.gov.iq كافة المحافظات

اسماء المشمولين، تم الإعلان الرسمي عن الدفعة السادسة والأخيرة من وجبة التاسعة لبرنامج الرعاية الاجتماعية في العراق من قبل وزارة العمل، يمكنك الآن الإطلاع على أسماء المستفيدين من هذه الدفعة عبر منصة مظلتي، يمكنك من خلال هذا التقرير معرفة الخطوات المعلنة للتحقق من توافر اسمك في قائمة المستفيدين والحصول على الدعم المقرر صرفه خلال الأيام الحالية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

الكشوفات الخاصة بأسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق تقترب من الإعلان الرسمي، حيث تستعد الجهات الرسمية للإعلان عن هذه الكشوفات لدعم 150 ألف مواطن عراقي من إجمالي 300 ألف مستحق، في الأيام القليلة القادمة، ستقوم وزارة العمل بصرف دفعات الرعاية الاجتماعية للمستفيدين، يمكنكم متابعة الإعلان الرسمي والاستعلام عن كشوفات اسماء المشمولين سنوضح الخطوات المتاحة التي سيتم نقلها لكم في هذه السطور.

تهدف الرعاية الاجتماعية إلى دعم الأفراد ذوي الدخل المحدود عبر توفير الدعم المالي والمعيشي، وتُقدم دعمًا خاصًا للأفراد ذوي الإعاقة لتحسين جودة حياتهم وتأمين الرعاية اللازمة، يشمل البرنامج أيضًا دعمًا ماليًا واجتماعيًا للأيتام لضمان حصولهم على الرعاية الكافية، تُقدم الرعاية الاجتماعية أيضًا دعمًا للمطلقات، وتُركز البرامج الاجتماعية على توفير الدعم للأرامل لتسهيل حياتهن بعد فقدان الزوج، وتستفيد فئة كبار السن من خدمات الرعاية الاجتماعية، التي تشمل المساعدات المالية والرعاية الصحية.

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023

يمكنك اتباع الخطوات التالية الاستعلام عن الوجبة الجديدة من اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية كالتالي: