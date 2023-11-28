“شــغلك ببدلة وعلى الرايق.. بمرتب يصل ل10 باكو وحندي وظائف بنك الcib بمؤهل-بدون مؤهل.. قدم حالاً

الجميع يحلم بفرصة عمل لدى بنك cib لأن العمل لديه ليس مجرد فرصة عمل وإنما هي خطوة نحو الميسرة المهنية المتميزة إذ يهتم بنك cib بإثقال بتعزيز ودعم مهارات الموظفين كواجب يقع على عاتق البنك للمساعدة في إتمام ونجاح طريقه ومسيرته المهنية، ولهذا يعمل البنك بتطبيق أحسن وسائل التوظيف من أجل الوصول لأفضل الخيارات المرشحة للعمل وعقب انضمامهم للعمل بالبنك يدعم خبراتهم وتشجيع مواهبهم لخلق مسيرة مهنية تتلائم مع خبرة وكفاءة ومهارة وقدرة كل منهم.

الأجور والمكافآت

يمنح بنك cib للعاملين أجور مجزية للمصريين بالإضافة إلى مجموعة من الحوافز والمكافآت للعاملين المهرة تحفيز لهم ولإنجازاتهم المتميزة، بجانب ذلك يمنح البنك عدد كبير ومختلف من المميزات تتضمن التأمين الاجتماعي والصحي إلى غير ذلك من المميزات المالية الأخرى، ويقوم البنك بعمل أبحاث دورية داخل السوق فيما يتصل بالحوافز والأجور التي يتقاضاها العاملين لدى المؤسسات المصرفية الأخرى من أجل ضمان الوصول لتطبيق أفضل طرق وأساليب العدالة وكذلك معرفة اتجاهات السوق وأحسن المعاملات والممارسات البنكية.

هنالك الكثير من عمليات البحث تستمر لليوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرون من شهر نوفمبر الجاري حيث أن الكثير من المواطنين في كل محافظات جمهورية مصر العربية ينتظرون أن يتعرفون على الوظائف الجديدة الرائعة، والتي يمكنهم التقديم فيها والتي تكون بمرتبات مميزة، ويمكن للجميع إمكانية الدخول على الموقع الرسمي للبنك سي أي بي للتعرف على الوظائف المتاحة.

التعليم والتطوير لدى بنك Cib

يحصل كافة العاملين لدى بنك Cib على فرصة حقيقية لاثقال المهارات والخبرات وتنمية المهارات والتعلم خلال كل فترة ومرحلة من مراحل حياتهم المهنية والشخصية، إذ يتضمن تعلم عدة برامج لدعم المهارات الفنية وإدارة الأعمال ويمنح العاملين دورات في تخصص الائتمان وطرق تقييم المخاطر بجانب دورات دراسية عن السوق وإقامة مجموعة من الانشطة الخارجية والمؤتمرات.

كما يراعي البنك قواعد السلوك المهني وكما يدعم ثقافة العمل الجماعي وذلك من أجل توفير قيم النزاهة والابتكار والحصول على رضا العملاء.