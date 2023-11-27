تردد قناة SSC Sport 1 الناقلة لمباراة النصر وبرسبوليس الإيراني اليوم

تشهد عمليات البحث على تردد قناة SSC Sport 1، ارتفاعًا ملحوظًا خلال الساعات الماضية، وذلك من قبل محبي وعشاق كرة القدم، حيث تنقل القناة عددًا كبيرًا من المباريات المهمة، والتي تقام على أرضية المملكة العربية السعودية، كما أنها تقوم بتغطية شاملة لعدد من البطولات المحلية والعالمية.

مباراة النصر وبرسبوليس الإيراني اليوم

تنقل قناة SSC Sport 1 مباراة النصر السعودي وبرسبوليس الإيراني، اليوم الاثنين 27 نوفمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

تردد قناة SSC Sport 1

ترددات قنوات SSC الرياضية السعودية على النايل سات تجسد تنوعًا رائعًا في عرض الأحداث الرياضية المحلية والدولية. سنقدم لكم في هذا المقال تفاصيل ترددات قناة SSC الرياضية السعودية للعام 2024، لتكونوا على اطلاع دائم بمواعيد المباريات والفعاليات الرياضية.

تردد القناة على النايل سات:

التردد: 12523

معدل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

أما على عرب سات

يمكنكم متابعة قناة SSC الرياضية السعودية عبر:

التردد: 11747

معدل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

أما على بدر سات

التردد: 12418

معدل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

قناة السعودية الرياضية HD على النايل سات

التردد: 12284

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

التصحيح: 6/5

كما يمكنكم متابعة القناة على القمر الصناعي النايل سات:

التردد: 12249

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

وعلى العرب سات، يمكنكم ضبط أجهزتكم على:

التردد: 12149

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

وإذا كنتم مستخدمين للقمر الصناعي ياه سات، يمكنكم الترفيه عن أنفسكم بمشاهدة قناة SSC الرياضية السعودية عبر: