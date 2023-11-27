سعره زاد للمرة الرابعة في السنة.. بكم سعر شاي العروسة اليوم الاثنين 27 من نوفمبر 2023؟

أجابت الحكومة السعودية عن سؤال بكم سعر شاي العروسة اليوم؟ وذلك بعد انتشار الكثير من الأخبار على شبكة الإنترنت بارتفاع أسعاره بعد الإقبال الكثيف على السعر مما نتج عنه بحث المواطنين عن المنتجات البديلة ولكن شاي العروسة له جمهور كبير يحب طعمه ويتلذذ برائحته ولا يمكنه استخدام أي نوع آخر بالرغم من وجود بدائل أخرى مثل شاي لورد وشاي ليبتون وشاي تي وان وغيرها من أنواع الشاي.

بكم سعر شاي العروسة اليوم؟

قامت شركة شاي العروسة باستغلال محبيها على شراء منتجاتهم وقامت برفع السعر، والآن سنقوم بالإجابة على سؤال بكم سعر شاي العروسة اليوم؟، وذلك بعد أن قامت برفعة سعر الباكيت للمرة الرابعة في تاريخها في نفس الوقت الذي تقوم فيه الحكومة الصرية بمقاطعة المنتجات المصرية ضد شركة ليبتون، حيث قامت مصادر بالتأكيد على أن قيمة ارتفاع سعر كرتونه الشاي جاء بمقدار 264 جنيه في هذا الشهر، بمعني أصح سعرها 2340 جنيه بدلاً من 2076 جنيه، حيث وصل سعرها على النحو التالي:

وزن 210 كيلو شاي العروسة بلغ سعرها 210 جنيه مصري.

وزن ربع كيلو الشاي وصل بنحو 55 جنيه بدلاً من سعر 50 جنيه.

بينما العبوة من وزن ثمن الجرام من عبوة الشاي زادت بقيمة ثلاثة جنيهات.

استهلاك المصريين للشاي

وبعد التعرف على بكم سعر شاي العروسة اليوم؟، فنريد التنويه بأن المصريين هم من أكثر الجنسيات التي تستهلك الشاي حيث يحبون احتسائه على مدار اليوم أكثر من مرة، حيث وصل استيراد المصريين من الشاي في العام الماضي بنحو 84 مليون دولار قبل رجوع استيراده بنحو 52.7 مليون دولار.