اعرف بسهولة .. نتيجة منحة الزوجة والأبناء عبر وزارة الشؤون الاجتماعية

العديد من المواطنين بليبيا يقومون بالبحث مرارا وتكرارا بالتعرف على الخطوات التي من خلالها يتم الحصول على نتيجة منحه الزوجة والابناء، فمن الجدير بالذكر أن هذه المنحة يمكن الحصول عليها بكل سهولة ويسر إن توفرت في الزوجة كافة الشروط التي تم الإعلان عنها من جانب وزاره الشؤون الاجتماعية الليبية، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم كل ما يتعلق بالاستعلام عن تلك المنحة.

نتيجة منحة الزوجة والأبناء

من الممكن الآن أن يتم الحصول على تلك النتيجة الخاصة بمنحة الزوجة والأبناء بكل سهولة من خلال السير على الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية الليبية، من خلال النقر على هذا الرابط.

الخطوة الثانية: النقر على زر “الخدمات الإلكترونية”، من ضمن الخيارات الظاهرة أمامك.

الخطوة الثالثة: النقر على عبارة “منحة الزوجة والأبناء”، التي توجد أمامك ضمن الخيارات.

الخطوة الرابعة: تدوين رقم القيد وأيضًا الرمز المرئي بشكل صحيح في المكان المخصص له.

الخطوة الخامسة: النقر على زر “استعلام”.

عن طريق تطبيق الهاتف المحمول

يمكن الآن أن تستعلم عن تلك المنحة من خلال الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: تنزيل تطبيق “منحة الزوجة والأبناء” من المتجر الخاص بالتطبيقات.

الخطوة الثانية: افتح التطبيق.

الخطوة الثالثة: سجل رقم القيد.

الخطوة الرابعة: أدخل الرمز المرئي.

الخطوة الخامسة: انقر على زر “استعلام”.

شروط الحصول على منحة الزوجة والأبناء

من الممكن أن تحصل على تلك المنحة بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية: