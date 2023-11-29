الحق اشتري .. مواصفات هاتف Samsung Galaxy M34 5G

هناك الكثير من الأشخاص الذين يريدون ان يقوموا بشراء هاتف جديد يتساءلون عن هذا الهاتف الخاص بشركه سامسونج، وهو هاتف Samsung Galaxy M34 5G، فتجدر الإشارة بأن هذا الهاتف يكون من أبرز الهواتف وأهمها التي يرتفع عليها البحث من جانب عدد هائل من المواطنين، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم كل ما يخص هذا الهاتف الجديد من شركة سامسونج.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy M34 5G

العديد من المواطنين يريدون أن يحصلوا على هذا الهاتف الجديد من شركة سامسونج، وهو Samsung Galaxy M34 5G، فهذا الهاتف يشتمل على الكثير من المواصفات التي لا تحصى، وقد جاءت أهم مواصفاته كالآتي:

وزن الهاتف يكون: 208 جرام.

كما أن أبعاد الهاتف تكون: 161.7 × 77.2 × 8.8 ملم.

هذا بجانب أن الخامات التي يكون الهاتف مصنوع منها تكون مصنوعة من البلاستيك.

كذلك أن به دعم 2 شريحة اتصال 5G.

شاشة Super AMOLED المقاس الخاص بها 6.5 بوصة، كذلك أن الدقة المتعلقة بها تكون، 2340 × 1080 بيكسل (FHD+)، بجانب كثافة بيكسلات 396 PPI، كما أن نسبة تحديث 120 هيرتز، علاوًة على سطوع يكون حوالي 1000 شمعة.

كذلك أن به طبقة حماية تكون Corning Gorilla Glass من خامس جيل.

هذا بجانب أن به معالج حوالي Exynos 1280 يكون ثماني النواة، Cortex A78 ، بجانب تردد 2.4 جيجاهيرتز، علاوًة على معالج رسومي يكون Mali-G68.

كذلك أن نظام التشغيل يكون Samsung One UI 5.1، ونظامه هو Android 13.

سعر هاتف Samsung Galaxy M34 5G

لقد جاء سعر هذا الهاتف الجديد من تلك الشركة، كما يلي: