يلا اشحنها مجانًا .. طريقة شحن جواهر فري فاير 2023 Free Fire

كثير من الأشخاص يرغبون في معرفة الطريقة التي من خلالها يمكن ان يتم شحن جواهر فري فاير، من الجدير بالذكر أن هذه اللعبة تكون من الألعاب المميزة والجميلة التي يحبها الملايين من الأشخاص وتجدر الإشارة بأن جواهر فري فاير تكون مهمه جدا في اللعبة فمن خلالها يستطيع اللاعب ان يحصل على كل ما يريد، من حيث الأسلحة والملابس وغيرها من الأمور الأخرى، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم كل ما يتعلق بشحن تلك الجواهر بالتفصيل.

طريقة شحن جواهر فري فاير

الكثير من الأشخاص يظلوا يتساءلون عن تلك الطريقة التي تخص شحن جواهر فري فاير، فتجدر الإشارة بأن تلك اللعبة تكون من أهم وابرز الألعاب

الخطوة الأولى: الانتقال إلى الموقع الرسمي الخاص باللعبة.

الخطوة الثانية: اختيار اسم الدولة المنتمي إليها، والكود أيضًا، ومن ثم تسجيل الدخول.

الخطوة الثالثة: البحث عن اسم اللعبة FREE FIRE.

الخطوة الرابعة: اختيار طريقة السداد.

الخطوة الخامسة: كتابة رقم ID.

الخطوة السادسة: انتقاء كمية الجواهر المراد تلقيها، ومن ثم ستصل إليك رسالة، تقم بتأكيد العملية الخاصة بعملية الشحن.

طريقة شحن فري فاير عن طريق ID

تستطيع أن تشحن جواهر فري فاير بواسطة ID، عن طريق اتباع الخطوات التالية: