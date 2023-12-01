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يلا اشتريه دلوقتي .. مواصفات هاتف iphone 15 pro max 2023 ايفون 15 برو ماكس
ايفون 15 برو ماكس
العديد من الأشخاص يرغبون في التعرف على كل ما يخص مميزات هاتف ايفون الجديد ايفون 15 برو ماكس، فمن الجدير بذكر ان هذا الهاتف له العديد من المميزات التي لا تحصى، وتجدر الإشارة بأن هناك عدد هائل من المواطنين يرغبون في شراء هذا الهاتف لما يشتمل عليه من مميزات ومواصفات مميزه تختلف عن باقي الهواتف الأخرى من شركة ابل، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم كل ما يخص هذا الهاتف الجديد من شركه ابل.
مواصفات هاتف iphone 15 pro max 2023
مواطنين عديدة تبحث عن تلك المواصفات التي تتعلق بهذا الهاتف الجديد “أيفون 15 برو ماكس”، فمن الجدير بالذكر أن هذا الهاتف يتميز بكثير من المواصفات التي من ضمنها، ما يلي:
- يتيح الخاصية التي تتعلق بالسداد التلامسي NFC.
- يقوم بدعم الشريحة التي يكون نوعها النانو، بجانب الشريحة أي سيم.
- وزنه يكون 221 جرام، كذلك أن الأبعاد التي تتعلق تبلغ حتى 9×76.7×8.3 ملليمتر.
- مقاوم للماء إلى 6 متر من الماء.
- يتوفر بالكثير من الإصدارات للذاكرة ويضم 256 جيجا بايت بجانب ذاكرة سعتها 8 جيجا بايت، بالإضافة إلى إصدار سعتها 512 جيجا بايت، علاوًة على ذاكرة سعتها 8 جيجا بايت، وكذلك ذاكرة تبلغ حتى 1 تيرا بذاكرة تبلغ حتى 8 جيجا بايت.
سعر هاتف أيفون 15 برو ماكس
في الحقيقة أن ثمن هذا الهاتف يختلف باختلاف الدول، وفيما يلي سعره:
- ثمن الهاتف للنسخة 256 جيجا يكون بما يقرب من حوالي 5700 ريال سعودي بالمملكة، أما النسخة 512 جيجا تكون ما يقرب من حوالي 6700 ريال سعودي، في حين أن للنسخة 1 تيرا يصل ثمنه لما يقرب من حوالي 7700 ريال سعودي.
- كذلك أن ثمنه في الإمارات للنسخة 256 جيجا يصل لما يقرب من حوالي 5100 درهم، في حين أن ثمنه للنسخة 512 جيجا يصل لما يقرب من حوالي 5950 درهم.