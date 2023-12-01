يلا اشتريه دلوقتي .. مواصفات هاتف iphone 15 pro max 2023 ايفون 15 برو ماكس

العديد من الأشخاص يرغبون في التعرف على كل ما يخص مميزات هاتف ايفون الجديد ايفون 15 برو ماكس، فمن الجدير بذكر ان هذا الهاتف له العديد من المميزات التي لا تحصى، وتجدر الإشارة بأن هناك عدد هائل من المواطنين يرغبون في شراء هذا الهاتف لما يشتمل عليه من مميزات ومواصفات مميزه تختلف عن باقي الهواتف الأخرى من شركة ابل، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم كل ما يخص هذا الهاتف الجديد من شركه ابل.

مواصفات هاتف iphone 15 pro max 2023

مواطنين عديدة تبحث عن تلك المواصفات التي تتعلق بهذا الهاتف الجديد “أيفون 15 برو ماكس”، فمن الجدير بالذكر أن هذا الهاتف يتميز بكثير من المواصفات التي من ضمنها، ما يلي:

يتيح الخاصية التي تتعلق بالسداد التلامسي NFC.

يقوم بدعم الشريحة التي يكون نوعها النانو، بجانب الشريحة أي سيم.

وزنه يكون 221 جرام، كذلك أن الأبعاد التي تتعلق تبلغ حتى 9×76.7×8.3 ملليمتر.

مقاوم للماء إلى 6 متر من الماء.

يتوفر بالكثير من الإصدارات للذاكرة ويضم 256 جيجا بايت بجانب ذاكرة سعتها 8 جيجا بايت، بالإضافة إلى إصدار سعتها 512 جيجا بايت، علاوًة على ذاكرة سعتها 8 جيجا بايت، وكذلك ذاكرة تبلغ حتى 1 تيرا بذاكرة تبلغ حتى 8 جيجا بايت.

سعر هاتف أيفون 15 برو ماكس

في الحقيقة أن ثمن هذا الهاتف يختلف باختلاف الدول، وفيما يلي سعره: