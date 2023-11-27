اضبط واستقبل تردد قناة تنه ورنة الفضائية على النايل سات 2023
تعتبر قناة تنه ورنه من أكثر القنوات التي يتم البحث عنها بكثرة لما تقدمه من كلًا من البرامج الترفيهية، وكذلك التعليمية التي تتناسب مع جميع إعمار الأطفال، وتحرص القناة أيضا على عرض البرامج الهادفة التي تحث الطفل على اتباع الفعل السليم والسلوك الجيد، كما تساهم هذه البرامج بشكل كبير في إضافة معلومات تنمى مهاراتهم وحصيلتهم الخاصة بالتوعية، لذلك يحبها الكثير من المشاهدين.
تردد قناة تنه ورنة
قناة تنه ورنه من أفضل القنوات الفضائية التي تقوم ببث أفلام تعليميه وترفيهية متميزه ومسليه للأطفال بشكل خاص، بعد أن تم تغير التردد الخاص بها ليتم إضافة الكثير من التحديثات لها، وفيما يلي أحدث تردد للقناة:
- التردد: 11354
- القمر الصناعي: نايل سات
- معدل الترميز: 27500
- معدل الاستقطاب: أفقي
تردد قناة تنة ورنة على العرب سات
تتسم قناة تنه ورنه بالعديد من المميزات التي من ضمنها أن القناة تبثق المحتوى بشكل مجاني، إذ إنه من الممكن أن يتم متابعة البرامج الفضلى، وأيضًا الأفلام الكرتونية، وهذا بغير سداد أية رسوم، فضلا عن أنها تقدم المحتويات المتنوعة بشكل حصري، وتعمل دون توقف على مدار اليوم، وكل ذلك من خلال التردد الجديد عبر القمر الصناعي عرب سات والذى جاء كالاتي:
- التردد: 11595
- القمر الصناعي: عرب سات.
- معدل الترميز: 27500
- معدل الاستقطاب: عمودي
كيفية ضبط القناة على أجهزة الإستقبال
من الممكن أن يتم ضبط تردد تلك القناة بسهولة من خلال السير على الخطوات التالية:
- أولا من خلال جهاز التحكم عن بعد “الريموت”، يتم النقر على زر الاعدادات المتوحد فى القائمة الرئيسية.
- بعد ذلك يتم النقر على خيار موافق.
- النقر على تبويب التركيب او التثبيت اليدوى.
- انتقاء القمر الصناعي.
- ادخال البيانات المرتدة، والتي تشتمل على التردد، ومختلف التفاصيل الأخرى.
- الضغط على زر بحث، ومن ثك سوف تظهر القناة للمستخدم مباشرة.