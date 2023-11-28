استعلم دلوقتي عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة عبر وزارة التضامن الاجتماعي

برنامج تكافل وكرامه من ضمن البرامج الخاصة بالدعم التي تقدم لكل المواطنين بمصر الذين يكونوا مستحقين الدعم، ومن الجدير بذكر انه يمكن التعرف على كافه الأسماء الجديدة التي تم قبولها في برنامج تكافل وكرامه بكل سهولة ويسر، عن طريق الضغط على هذا الرابط الذي من خلاله سوف يتم الانتقال الى الموقع المتعلق بالاستعلام الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي، وفيما يلي سوف نوضح لكم هذا الرابط وكل التفاصيل التي تتعلق بدعم تكافل وكرامة.

الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

يمكن الحصول على تلك الأسماء الجديدة والاطلاع عليها من خلال القيام بالآتي:

تسجيل الرقم القومي الخاص بالمواطن، عقب الدخول هنا.

الضغط على زر عرض النتيجة، وستظهر امامه مباشره النتيجة الخاصة بالدعم المتعلق به بتكافل وكرامة، ومن الجدير بالذكر أنه لكي يحصل مواطن على هذا الدعم الخاص بتكافل وكرامه، يلزم عليه ان تتوفر به شروط البرنامج.

شروط دعم تكافل وكرامة

يمكن الحصول على هذا الدعم إن توفرت في المتقدم شروط البرنامج التي من ضمنها الآتي: