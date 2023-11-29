شوف هتتصرف امتى .. موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاش 2023

حتى هذا الوقت رجالي يقوم العديد من المواطنين بالبحث لمعرفه الموعد الخاص بصرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات فمن الجدير بالذكر انه من المفترض ان يتم صرف تلك العلاوات قريبا، ومن الجدير بذكر أيضا ان تلك العلاوة تم الإعلان عنها من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا لجعل مستوى المعيشة افضل، في ظل الظروف العسيرة التي تمر بها البلاد، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم هذا الموعد الخاص بالصرف بالتفصيل.

موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاش

من المفترض أن يتم صرف ثاني دفعة من تلك العلاوات الخمس بشهر ديسمبر 2023م، وبعد ذلك سوف يتم صرف ثالث دفعة بشهر مارس 2023م، كذلك أن رابع دفعة سيتم صرفها بشهر ديسمبر في العام الجديد 2024م، كذلك أن خامس دفعة ستصرف في شهر مارس 2025م، كما أن الهيئة قامت بتحديد سلسلة من المواطنين الذين يكونوا مستحقين لصرف تلك العلاوات، وفيما يلي هذه الفئات:

الأشخاص المحالين على المعاش بشهر يوليو 2007، وتصرف العلاوة التي تكون النسبة الخاصة بها 80%.

كذلك الأشخاص الذين يكونوا محالين على المعاش، وهذا مع آخر شهر يوليو 2006، ويتم صرف العلاوة 62 شهر وهذا بشهر رجعي.

هذا بجانب الأشخاص الذين يكونوا محالين على المعاش مع بدء شهر يوليو 2007م، ويقوموا بصرف العلاوة مرة واحدة.

كذلك المحالين على المعاش عقب يوليو 2007، سيقومون بالحصول على علاوتين.

الأشخاص أصحاب المعاشات الذين يكونوا محالين في سنة 2008 سيقومون بصرف ثلاثة علاوات.

هذا بجانب الأشخاص الذين يكونوا محالين على المعاش في سنة 2009م، سيقومون بالحصول على أربع علاوات.

كيفية الاستعلام عن العلاوات الخمس

من الممكن لكل الأشخاص من أصحاب المعاشات أن يستعلموا عن تلك العلاوات الخمس، من خلال السير على الخطوات التالية: