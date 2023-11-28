هنا خطوات وكيفية استعلام عن شكاوي تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023

يمكن لكل الأشخاص الذين يريدون أن يستعلموا عن معاش تكافل وكرامة، أن يفعلوا ذلك بسهولة إلكترونيًا، بواسطة موقع وزارة التضامن الاجتماعي، وفيما يلي في هذا المقال سوف نوضح لكم أبرز التفاصيل التي تتعلق بالاستعلام عن هذا المعاش، كما أننا سوف نوفر لكم ابرز الشروط الخاصة بالحصول على دعم تكافل وكرامة التي تم توضيحها من قبل وزراة التضامن الاجتماعي، فقط تابعوا هذا المقال للنهاية.

استعلام عن شكاوي تكافل وكرامة بالرقم القومي

لا يزال العديد من المواطنين بمصر يقومون بالبحث بصوره مستمرة ودائمه حول حول تلك الخطوات التي تتعلق بالاستعلام عن دعم تكافل وكرامة، فتجدر الإشارة بانه يمكن التعرف على هذا الدعم المقدم من جانب هذا البرنامج لجميع المواطنين الذين يكونوا مستحقين له، فمن المعروف أن هناك جملة من الشروط التي من اللازم ان تتوفر في جميع متقدمين الراغبون في تلقي هذا الدعم الخاص بتكافل وكرامة، ويمكن الاستعلام عن تكافل وكرامة من خلال الخطوات المقبلة:

الخطوة الأولى: الذهاب لموقع وزارة التضامن الاجتماعي، من هنا.

الخطوة الثانية: كتابة الرقم القومي.

الخطوة الثالثة: النقر على زر “عرض”.

شروط نكافل وكرامة 2023

تجدر الإشارة بأن هذا الدعم يتم الحصول عليه ان توفرت في المتقدم تلك الشروط التالية: