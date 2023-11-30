قبل ما النور يقطع .. اعرف موعد قطع الكهرباء في الإسكندرية 2023

العديد من المواطنين في تلك الفترة الجارية يريدون ان يتعرفوا على مختلف المواعيد التي قامت وزاره الكهرباء بالإعلان عنها الذي تتعلق بشكل الكهرباء، فمن الجدير بذكر انه توجد مواعيد محدده من قبل شركه الكهرباء يتم فيها فصل التيار الكهربائي، وفيما يلي في هذا المقال سوف نقوم بالتعرف معا على ابرز تلك المواعيد في محافظه الإسكندرية.

موعد قطع الكهرباء في الإسكندرية

اعتنى المواطنين بالتعرف على هذا الموعد الذي يتعلق بفصل الكهربائي بمحافظة الإسكندرية، حيث إن الكهرباء يتم قطعها بمنطقة عزبة الطابية، وغيرها من المناطق الأخرى، على ان يكون القطع بدايًة من الساعة 12:10 ظهرا، للساعة 13:30 ظهرا، وقد جاءت المواعيد بالتفصيل كالآتي:

تُفصل الكهرباء في المندرة بحري في الساعة 12:10 ظهرا، للساعة 13:30 ظهرا.

كما تُفصل الكهرباء في ميامي في الساعة 12:30، للساعة 14:50.

انتهاء انقطاع التيار الكهرباء

على حسب ما يتم تداوله بين المواطنين بخصوص الموعد الذي سيتم فيه انتهاء فصل الكهرباء، فقد تم التنويه من قبل وزارة الكهرباء على أنه إلى الآن، لم يُعلن عن هذا الموعد بالتحديد، لكن يتوقع ويحتمل أن يكون هذا الموعد نهايته في بداية العام الجديد 2024م.

طرق ترشيد استهلاك الكهرباء

كثير من الأشخاص يقومون بشكل متواصل بالتساؤل عن هذه الطرق التي تتعلق بترشيد استهلاك الكهرباء، فمن الجدير بالذكر أنه يمكن القيام بترشيد استهلاك الكهرباء بواسطة الخطوات التالية: