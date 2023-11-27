اتفرج برحتك وعيش مع اطفالك .. تردد قناة طيور الجنة على النايل سات 2023

قناة طيور الجنة من القنوات التي يرتفع البحث عليها من قبل كثير من المواطنين، ومن الجدير بالذكر أن هذه القناة تقوم باستمرار بتغيير التردد الخاص بها، كما أن تلك القناة تتسم بالعديد من الأمور التي لا تحصى، منها أنها تبث المحتوى بأعلى جودة، كما ان تلك القناة تتسم بمميزات أخرى كثيرة منها المحتوى المجاني، وفيما يلي في هذا المقال سوف نوفر لكم احدث تردد لهذه القناة.

تردد قناة طيور الجنة

قناة طيور الجنة من القنوات التي يزداد عليها البحث كثيرًا من قبل مواطنين عديدة، كما أن تلك القناة قد حدثت من نفسها، وأصبحت تبث المحتوى الخاص بها بأعلى جودة، وفيما يلي التردد الجديد الخاص بها:

التردد: 11274

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي

نبذة عن قناة طيور الجنة

تقدم قناة طيور الجنة تعرض عدد كبير من الأغاني التي تجذب انتباه الطفل، كما ان تلك القناة تحرص على استخدام مقاطع سهلة في الأغاني التي تعرض على شاشاتها، ومن الجدير بالذكر ان تلك القناة تكون من القنوات التي لا تحتوى على أية مقاطع غير لائقة، لذلك تكون الأفضل للجميع، كما انها تساعد الكثير من الأطفال الصغار في تنمية مواهبهم، ومهاراتهم من خلال عرض أفضل البرامج المميزة لهم والتي تعلمهم العديد من الأمور الجميلة، والحميدة، كما أنها تعلمهم بعض من العادات الحسنه ومنها تعليم الصلاة والوضوء وتعلم الطفل الكتابة، ونطق الحروف، والأرقام باللغة العربية، والإنجليزية بسهولة ويسر، دون قيد، ومن الجدير بالذكر أن تلك القناة تبق المحتوى الخاص بها بأعلى جودة وكفاءة، كما أنها تبثه بأفضل جودة، وهي جودة الاتش دي ،كما أنها تبث المحتوى بدقة صوت نقية.