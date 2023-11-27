اضبط دلوقتي تردد قناة توم وجيري وشوف المشاكسات بين القط والفأر

مواطنين كثيرة تبحث بصورة مستمرة عن أحدث تردد لقناة توم وجيري، حيث إن تلك القناة تتسم بأن لها قاعدة كبيرة من الجمهور المتابع لها، كما أن هذه القناة تتسم بكثير من المميزات التي لا حصر لها، هذا بجانب ان هذه القناة من القنوات التي يرتفع عليها البحث من قبل مواطنين عديدة، كذلك أن هذه القناة تكون من القنوات المميزة التي نالت على إعجاب عدد لا حصر له من المتابعين، وفيما يلي في هذا المقال سوف نوفر لكم احدث تردد لتلك القناة.

تردد قناة توم وجيري

قناة توم وجيري تكون من القنوات التي يرتفع عليها البحث من قبل كثير من الأشخاص، كما أن هذه القناة تتسم بأنها تبث جملة كبيرة من الأفلام الكرتونية المميزة التي لا حصر لها، فمن ضمن تلك الأفلام التي تبثها ونالت على إعجاب عدد هائل من المواطنين، الفيلم الكرتوني توم وجيري، الذي تمت تسمية القناة باسمه، كما أن تلك القناة تتسم بمميزات لا تحصى، من ضمنها أنها تبث المحتوى الخاص بها بدقة كبيرة، وكذلك بجودة الاتش دي، وفيما يلي هذا التردد الخاص بتلك القناة:

التردد: 12149

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

نبذة عن قناة توم وجيري

هذه القناة من القنوات التي تبث كثير من الأفلام الكرتونية المميزة التي من ضمنها فيلم توم وجيري، وكذلك فيلم تنه ورنة، وغيرهم من الأفلام الكرتونية الأخرى، كما أن تلك القناة تتسم بمميزات عديدة، منها ما يلي: