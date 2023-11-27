شوف الطبيعة الحقيقية .. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2023
العديد من الأشخاص يقومون بصورة مستمرة بالبحث عن أحدث تردد لقناة ناشيونال جيوغرافيك، حيث إن تلك القناة تتسم بأنها تبث محتوى خاص بالطبيعة والحيوان، فجميع الأشخاص الذين يحبون الطبيعة يمكنهم ضبط تردد تلك القناة، فسوف تجد كأنك تشاهد مناظر طبيعية في الواقع، وفيما يلي سوف نوضح لكم أحدث تردد لتلك القناة.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك
اعتنى المواطنين بضبط تردد تلك القناة، حيث إن التردد الجديد الخاص بها، قد جاء ليكون كالآتي:
- التردد: 11411
- القمر الصناعي: نايل سات
- معدل الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 30000
نبذة عن قناة ناشيونال جيوغرافيك
قناة ناشيونال جيوغرافيك تكون من القنوات الرائعة التي تعرض محتوى متعلق بالطبيعة، كما أنها تعرض جميع ما يتعلق بعالم الحيوان، هذا بجانب أن تلك القناة تقوم ببث العديد من المخلوقات الحية، وهذا بأعلى جودة، وكفاءة، كما أنها تعرض المحتوى الخاص بها بأعلى دقة وكفاءة، وتجدر الإشارة بأن العديد من الأشخاص الذين يحبون الطبيعة، يرغبون في ضبط تردد تلك القناة، وهذا لأنها تقوم بعرض العديد من البرامج الخاصة بالطبيعة والحيوان.
كيفية ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك
يمكنكم ضبط تردد تلك القناة بسهولة من خلال السير على الخطوات التالية:
- في البداية، يتم الانتقال إلى الإعدادات من خلال الريموت.
- الضغط على زر “التركيب”.
- بعدها يتم النقر على زر “التركيب اليدوي”.
- بعد ذلك يتم إدخال تفاصيل تردد القناة.
- الضغط على زر “تنزيل”.
- بعد ذلك يتم النقر على زر “موافق”.
- النقر على زر “حفظ”، ومن ثم سوف تجد القناة لديك بجهاز الرسيفر الخاص بك، وسوف تتمكن من مشاهدة كل ما ترغب فيه على شاشة تلك القناة من محتوى خاص بالطبيعة، وأيضًا عالم الحيوان بأعلى جودة وكفاءة، وبدقة كبيرة وصورة واضحة ونقية.