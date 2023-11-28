الان.. مسلسل عثمان 138 الحلقة الجديدة “بدء الحرب والخيانية أمام المغول”

أصبح مسلسل عثمان من أكثر المسلسلات التركية والعربية التي انتشرت بشكل كبير، وحازت على نجاح كبير وباهر من قبل ملايين المتابعين على مستوى العالم العربي، إضافة إلى أن المسلسل يقوم بعرض قصص تاريخية وواقعية أمام جميع المشاهدين من أجل التعرف عليها، وفي هذا ينتظر ملايين الأشخاص الحقة الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان وهي الـ 138 التي تضمن العديد من الأحداث والصراعات المتفاوته، ويمكن مشاهدتها بعدة لغات مختلفة عبر شاشات التلفاز أو المواقع المعنية بإذاعتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عرض مسلسل المؤسس عثمان

من المؤكد أن يتم عرض الحلقة الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان يوم الأربعاء القادم وهو الموافق 29 نوفمبر 2023، على أن يتم مراعاة بأن الحلقة يتم إذاعتها عبر شاشات التلفاز التركية في البداية، ومن ثم يتم نقل الحلقة عبر باقي القنوات التلفزيونية المختلفة على مستوى العالم، ليتمكن أكبر عدد من مشاهدتها بكل سهولة، هذا وأن الإعلان الثاني شمل العديد من الأحداث الكُبرى التي من بينها هجوم المغول على قبيلة السيد يعقوب، لكن قام أورهان بالتصدي إلى هذا الهجوم الكبير، ومن بعدها وقع يعقوب أسير في أيدي المغول لينقذه عثمان في أخر لحظة، وغير ذلك من المشاهد المختلفة التي تم عرضها في الإعلانيين الخاصة بالحلقة الجديدة.

تردد قناة ATV التركية

من السهل مشاهدة الحلقة الجديدة عبر قناة ATV التركية وفقًا للبيانات التالية:-

التردد الخاصة بالقناة 10769.

معدل الترميز هو 27500.

بينما الإستقطاب يكون أفقي.

القمر الصناعي للقناة هو النايل سات.

تردد قناة الفجر الجزائرية

التردد هو 12034.

معدل الترميز يكون 27500.

القمر الصناعي فهو النايل سات.

عرض مسلسل عثمان اليوم

لم يتبق سوى ساعات قليلة على إعلان الحلقة الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان التي ينتظرها ملايين المشاهدين والمتابعين حول العالم، حتى أن هذه الحلقة تحمل الكثير من الأحداث التاريخية المختلفة، ما بين حروب وفتح قلاع، إضافة إلى أن المسلسل يضم طاقم عمل من أكفئ الممثلين على مستوى العالم.