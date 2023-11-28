رخصت خالص تاني.. كم اسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 في البورصة | سعر الفراخ البيضاء النهاردة بكام

استقرت أسعار الدواجن اليوم خلال تعاملات البورصة الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 لتسجل تراجع ثلاثة جنيهات عن الأمس، وسجل سعر الكيلو من الفراخ البيضاء اليوم نحو 61 جنيها بحيث يصل إلى المستهلك بسعر 70 جنيها، ويشهد المواطن تراجع في أسعار الدواجن وكذلك سعر كرتونة البيض وذلك بسبب توافر الأعلاف والمجهود الكبير الذي بذلته الحكومة لحل الأزمة التي استمرت في التصاعد خلال الشهور الأخيرة، ولذلك تزايد البحث عن اسعار الدواجن اليوم سواء بالمزارع أو التي تصل للمستهلك ونقدمها اليكم بشكل تفصيلي عبر موقعنا البديل فتابعوا معنا.

اسعار الدواجن اليوم

صرحت وزارة الزراعة أنها خلال الثلاث أشهر الأخيرة قد تم الإفراج عن نحو 378 ألف طن من فول الصويا والذرة كعلف للدواجن بسعر يقل إلى 183 مليون دولار بناء على توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بالتعاون مع البنك المركزي، وخلال الفترة المقبلة سيتم توفير الأعلاف بسعر مناسب للتجار تجنبًا لحدوث أزمات أخري بجانب مبادرات مجلس الوزراء لخفض الأسعار، والتراجع المستمر في الأسعار سوف يلاحظه المواطن خلال الدورة القادمة.



ونستعرض معكم أسعار الدواجن اليوم الاثنين 27 نوفمبر كما يلي:

سعر كيلو الفراخ البيضاء سجل اليوم نحو 62 جنيها في البورصة ويصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 70 حتى 75 جنيها.

كيلو الفراخ البلدي يواصل انخفاضه داخل البورصة حيث سجل نحو 110 جنيه ويباع داخل الأسواق بسعر 118 جنيه.

كيلو الأمهات البيضاء سجل نحو 55 جنيها ويباع للمستهلك الكيلو بسعر 61 جنيها.

سعر كيلو البانيه يصل إلى 165 جنيه ويختلف من تاجر لآخر، كيلو الأوراك بسعر 85 جنيه بينما يصل سعر كيلو الدبابيس بسعر 110 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض شركات يتراوح بين 26 حتى 31 جنيها، الكتكوت الساسو بسعر 16 جنيها، الكتكوت البلدي يصل بسعر 8.50 جنيهات.

سعر كرتونة البيض اليوم

سجلت انخفاضا اليوم في البورصة بعد الانخفاض في الاسعار خلال الفترة الأخيرة، ولذلك نقدم اليكم سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 27 نوفمبر كما يلي: