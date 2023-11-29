هنا رابط التسجيل في العمالة الغير منتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة 2023

كثير من المواطنين يرغبون في التسجيل في العمالة الغير منتظمة لكي يحصلوا على تلك المنحة المقدمة من جانب وزاره القوى العامة، وتجدر الإشارة بان هذه المنحة يتم منحاه لجميع المواطنين الذين يكونوا مستوفون لجميع الشروط التي اوضحتها وزاره القوى العاملة، كذلك ان هذه المنحة قد اعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي تقدم لفئات محدده، وفيما يلي في هذا المقال سوف نوفق لكم الخطوات اللازمة لتسجيل بتلك المنحة.

التسجيل في العمالة الغير منتظمة

من الممكن الآن أن تسجل لتحصل على منحة العمالة الغير منتظمة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العمل من خلال النقر على هذا الرابط.

الخطوة الثانية: اختيار أيقونة “تسجيل منحة العمالة غير المنتظمة”.

الخطوة الثالثة: النقر على عبارة “إنشاء حساب جديد”.

الخطوة الرابعة: الضغط على عبارة “تسجيل المنحة”.

الخطوة الخامسة: كتابة الرقم القومي المتعلق بك، وباقي البيانات الأخرى اللازمة.

الخطوة السادسة: تسجيل تاريخ الميلاد.

الخطوة السابعة: تسجيل الموقف التأميني.

الخطوة الثامنة: تدوين الاسم وباقي البيانات الأخرى.

الخطوة الأخيرة: النقر على زر “تسجيل”، ومن ثم سوف تتمكن من تلقي تلك المنحة إن كنت مستوفي شروط القبول.

المستندات المطلوبة منحة العمالة غير المنتظمة

توجد جملة من المستندات اللازمة للتقديم على منحة العمالة الغير منتظمة، ومن ضمن تلك الأوراق، كل ما يلي: