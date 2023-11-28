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اعرف النتيجة دلوقتي .. لينك الاستعلام عن الكشف الطبي 2023
في هذا الوقت الجاري يتم البحث من جانب عديد من الاشخاص حول الخطوات التي تتعلق بالاستعلام عن الكشف الطبي الذي يتعلق بالحصول على كارت الخدمات المتكامله فمن الجديد بذكر ان هناك اشخاص كثيره ترغب في الحصول على هذا الكارت الذي يتعلق بجميع الاشخاص من ذوي الاعاقه فمن الجدير بذكري انه بعد ان يتم القيام بالكشف الطبي ويجتاز المواطن هذا الكاشف يحصل على كارت الخدمات المتكامله وفيما يلي سوف نرفق لكم الخطوات التي تتعلق بالاستعلام عن كشف الطبي
الاستعلام عن الكشف الطبي
من الممكن بكل سهوله ويسر ان يتم الاستعلام عن كشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكامله من خلال السير على جمله الخطوات التاليه