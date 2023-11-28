هنا رابط استخراج نتائج سادس الاعدادي الدور الثالث 2023

كثير من الطلبة والطالبات في هذا الوقت الجاري يتساءلون عن كيفية استخراج نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث، حيث إن تلك النتائج من المقرر لها أن تظهر في أي وقت من الآن، ويرتفع البحث من جانب العديد من الطلبة والطالبات حول كيفية التعرف على تلك النتائج، فقد بينت وزارة التربية والتعليم العراقية كافة الخطوات اللازمة التي تتعلق بالاستعلام عنها، وأيضا الرابط الخاص بالحصول عليها، هذا بجانب الموعد الخاص بالإعلان عنها، وفيما يلي سوف نتعرف على كافة هذه التفاصيل.

نتائج سادس الاعدادي الدور الثالث

قامت وزاره التربية والتعليم بدولة العراق بالكشف عن الخطوات التي تتعلق باستخراج نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث، حيث إنه يمكن الحصول على تلك النتائج بعدما تظهر بشكل رسمي، ويتم الإعلان عنها من خلال السير على جمله الخطوات الآتية:

الدخول على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية من خلال النقر على هذا الرابط.

انتقاء أيقونه نتائج السادس الاعدادي العراق.

اختيار الدور الثالث.

تسجيل رقم الجلوس بشكل صحيح.

النقر على زر الاستعلام، ومن ثم سوف تظهر تلك النتائج التي تتعلق بالصف السادس الإعدادي العراق، بعدما تظهر وتعلن من جانب وزارة التربية والتعليم العراقية.

موعد ظهور نتائج السادس الاعدادي

أوضحت وزاره التربية والتعليم العراقية أن نتائج الثالث الاعدادي الدور الثالث سوف تظهر قريبا، خلال ساعات، ويمكن الحصول عليها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم او عن طريق موقع نتائجنا الرسمي والالكتروني، الذي قامت بالإعلان عنه، وتجدر الإشارة بأنه سوف يتم الإعلان عن تلك النتائج بعد ان تنتهي الوزارة من كل العمليات التي تخص تصحيح الأوراق الامتحانية، لتظهر النتائج بعد ذلك لجميع الطلبة والطالبات في دولة العراق.