خبر حلو النهاردة.. اسعار السلع التموينية هذا الشهر بعد مبادرة التخفيض “السكر والزيت” + خبر سعيد من التموين

مع اقتراب بداية شهر ديسمبر يبحث المواطنون عن اسعار السلع التموينية داخل المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، وأحد الدكتور على المصيلحي وزير التموين بداية صرف الدعم طوال شهر ديسمبر بسعرها المعروف، وتوجد محاولات جادة من الوزارة لضبط سعر السكر الذي تجاوز 50 جنيها داخل بعض المحلات التجارية وهناك مبادرات من الحكومة لخفض الأسعار، وأحد رئيس حماية المستهلك بأنه لا يوجد نقص في المعروض من السكر لأن الطاقة الانتاجية منه تقارب نحو 85% من معدل استهلاك المواطنين، ولذلك نقدم اليكم أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر خلال سطور المقال.

نصيب الفرد من الزيت والسكر

حددت وزارة التموين نصيب الفرد من الدعم التمويني هو 50 جنيها مع صرف 150 رغيف عيش شهريا، وأضافت الوزارة أنه ما تردد حول زيادة قيمة الدعم إلى 75 جنيها فهذا ليس له أساس من الصحة ولكنه مازال تحت المناقشة بواسطة البرلمان، وحددت الوزارة نصيب المواطن من الزيت والسكر كما يلي:

صرف كيلو واحد من السكر المعبأ الفرد وبحد أقصى 6 أكياس البطاقة الواحدة.

منح زجاجة زيت خليط 800 مللي الفرد والحد الأقصى على البطاقة هو 4 زجاجات.

مبادرة تخفيض سعر السكر

أكد رئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني أن الدولة تنتج نحو 2.5 مليون طن سكر وكميات الموجودة في السوق تكفي احتياج المواطن، وستكون هناك تنسيق مع مباحث التموين خلال الفترة المقبلة لعمل حملات تفتيش مكثفة على الأسواق لمراقبة الأسعار، وتابع أن السكر المعروض داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين بسعر 27 جنيها ولكن بعض التجار يقوم ببيعه بأسعار مرتفعة، حيث يقومون بشراء كميات كبيرة من داخل المجمعات وتخزينها حتى تقل الكمية في السوق ثم يعرضها بأسعار مرتفعة تصل إلى 50 جنيها، وتتصدي الحملات الرقابية بالوقت الحالي لهذا التصرف وبالتالي فإن المشكلة ليست في نقص الكمية بل الممارسات الضارة بواسطة التجار، ومبادرة تخفيض سعر السكر تكون بصرفه من المجمعات الاستهلاكية بسعر 27 جنيها.

اسعار السلع التموينية شهر ديسمبر 2023

نستعرض معكم قائمة اسعار السلع التموينية التي تتضمن 31 سلعة داخل المنافذ بجميع المحافظات كما يلي: