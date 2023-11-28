هنا تردد قناة كراميش الجديد بجودة Hd على النايل سات

كثير من الأشخاص يقومون بالبحث بصوره دائمه عن احدث تردد لقناه كراميش، فهذه القناه معروفه منذ زمن بعيد فهي تقوم ببث العديد من الأغاني والاناشيد الجميلة والمميزة التي يحبها العديد من الأشخاص الكبار والصغار، كذلك ان تلك القناه تكون متخصصه في بث محتوى كرتوني مميز لجميع الأطفال الصغار، وهذا المحتوى الخاص بها يناسب جميع الأطفال من مختلف الاعمار وفيما يلي سوف نرفق احدث تردد لهذه القناه.

تردد قناة كراميش

قناه كراميش تكون من ضمن القنوات المميزة التي استطاعت ان تحصد شعبيه ضخمه جدا من المواطنين الذين يقومون بمتابعته كذلك ان هذه القناه تقوم ببث جمله كبيره من الأناشيد والاغاني الجميلة التي يقوم الأطفال الصغار بترديدها بشكل مستمر ودائم، كما ان تلك القناه تقوم ببث المحتوى الخاص بها طوال الوقت من دون تقطيع او تشفير القناه هذا بجانب انها تتميز بالعديد من مميزات التي لا تحصل وقد جاء التردد الجديد لهذه القناه كالاتي:

التردد: 11390.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

الجودة: اتش دي.

التشفير: لا يوجد.

نبذة عن قناة كراميش 2023

في الحقيقة أن قناة كراميش تكون من ضمن القنوات المميزة التي يتم البحث عليها بشكل دائم ومستمر من جانب العديد من الأشخاص كذلك ان هذه القناه تبتسم كما ذكرنا في السابق بعديد من المميزات التي لا تحصى، حيث إن من ضمنها الدقة الكبيرة وأيضا نقاوة الصوت ووضوح الصورة، هذا بجانب الجودة الكبيرة، كما ان تلك القناه تقوم ببث العديد من الأفلام الكرتونية وأيضا البرامج المميزة التي يحبها جميع الأطفال الصغار، وغيرهم من الأناشيد والاغاني الجميلة التي يحبها أيضا جميع الأطفال.