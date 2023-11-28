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شوف اسمك .. خطوات الاستعلام عن العمالة الغير منتظمة 2023
صار البحث عن الخطوات التي تتعلق بالاستعلام عن العمالة الغير منتظمة كبير جدا من جانب عدد هائل من الأشخاص، فمن الجدير بالذكر أنه من الممكن بسهوله الاستعلام عن تلك العمالة الغير منتظمة بشكل الكتروني، من دون الذهاب الى مقر الوزارة، ومن الجدير بالذكر أيضًا أن تلك المنحة الخاصة بالعمالة الغير منتظمة، تقدم لجميع المواطنين الذين يكونوا مستحقين لها المتوفر بهم شروط البرنامج، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم الخطوات التي تتعلق بالاستعلام عن تلك العمالة الغير منتظمة، وأيضا الشروط اللازمة للحصول عليها.
الاستعلام عن العمالة الغير منتظمة
هناك سلسله من الشروط اللازمة التي تتعلق بالحصول على تلك العمالة الغير منتظمة، ومن ضمن هذه الشروط جميع ما يلي:
- الخطوة الأولى: الانتقال إلى وزارة القوى العاملة.
- الخطوة الثانية: النقر على عبارة “منحة العمالة الغير منتظمة”.
- الخطوة الثالثة: تدوين الرقم القومي الخاص بالمتقدم.
- الخطوة الرابعة: ملء كل البيانات المرادة منك من جانب الموقع.
- الخطوة الأخيرة: النقر على زر “استعلام”.
شروط صرف منحة العمالة الغير منتظمة
قامت وزارة القوى العاملة بتحديد عدة شروط لكي يتم الحصول على تلك المنحة الخاصة بالعمالة الغير منتظمة، ومن ضمن تلك الشروط، كل ما يلي:
- لا بد من ألا يكون الشخص مشترك ببرنامج آخر للدعم.
- كما أنه لا بد من ألا يقل سن الشخص عن حوالي 18 سنة، وكذلك ألا يزيد عن ما يقرب من حوالي 60 سنة.
- كما أن من ضمن الشروط التي حددتها وزارة القوى العاملة أيضًا هو ضرورة تقديم كل المستندات التي تقوم بإثبات أحقية تلقي الدعم.
- هذا بجانب أنه ينبغي أن ينتمي العمل لبعص الأعمال التي كانت متضررة الفترة السابقة.