من هنا رابط الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة عبر وزارة التضامن الاجتماعي

العديد من المواطنين يقومون في هذه الفترة الجارية بالبحث عن الخطوات التي تتعلق بالاستعلام عن هذا الدعم الخاص ببرنامج تكافل وكرامه، فمن الجديد بالذكر أن هذا الدعم يتم صرفه لكل المستحقين المتوفر بهم شروط البرنامج، التي تم تحديدها من جانب وزارة التضامن الاجتماعي، فتجدر الإشارة بأن هذا الدعم يتم منحه لكل الأشخاص المتوفر بهم شروط البرنامج التي تم الإعلان عنها قبل ذلك من جانب الوزارة، وفيما يلي نوضح لكم كل ما يتعلق بتلك الخطوات الخاصة بالاستعلام عن هذا الدعم.

الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة

من الممكن التعرف على كل ما يخص دعم تكافل وكرامه من خلال السير على جملة الخطوات الخاصة بالاستعلام الموضحة من جانب وزارة التضامن الاجتماعي، وهي كما يلي:

الخطوة الأولى: لابد من الانتقال الى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال النقر هنا.

الخطوة الثانية: تسجيل الرقم القومي الخاص بالمستفيد.

الخطوة الثالثة: الضغط على زر ارسال.

شروط دعم تكافل وكرامة

توجد جملة من الشروط الضرورية اللازمة التي تتعلق بالحصول على هذا الدعم، من جانب وزارة التضامن الاجتماعي، الذي يدعى بدعم برنامج تكافل وكرامه، ومن ضمن هذه الشروط كل ما يلي: