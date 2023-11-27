تردد قناة ماجستيك الجديد 2023 على النايل سات لمشاهدة أقوى الأفلام والمسلسلات الأجنبية

كثرت عمليات البحث حول معرفة الترددات الخاصة بقناة ماجستيك، فإن هذه القناة تعمل على بث الكثير من الأفلام الأجنبية القديمة والحديثة وأن ميزة هذة القناة فإنها تعمل على بث العمل دون الإعلانات الكثيرة التى نراها فى معظم القنوات وذلك مما يعمل على جذب المشاهد والمتابع للقناة فإن الكثير من المشاهدين يبحثون دائما على الترددات الحديثة الخاصة بقناة ماجسيتك، من خلا ذلك الموضوع سنتعرف على هذه الترددات الخاصة بالقناة إبقو معانا.

تردد قناة ماجستيك

القمر الصناعي الخاص بالقناة هو:النايل سات .

التردد الخاص بالقناة هو : 12562.

معدل الاستقطاب الخاص بقناة ماجسيتك، أفقي.

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:4/3.

خطوات تحميل قناة ماجستيك على جهازك الخاص

قم بالضغط على الموت المتحكم من زر الدخول الى القائمة.

ثم إنقر على حانة الخيارات وأختار التثبيت اليدوي.

ثم أكتب فى خانة البحث تردد ماجسيتك.

قم بدخول التردد والترميز والإستقطاب الخاص بالقناة.

إنقر على زر المكتوب علية موافق من خلال جهاز التجكم.

إنتظر القليل من الوقت حتى يتم عملية تثبيت القناة المراد تنزيلها على التلفاز.

تعرف على مميزات قناة ماجستيك