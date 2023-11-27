يهتم الكثير من عشاق الطبيعة والمغامرات والعلوم الطبيعية وعلوم البيئة وأسرار الكون في تحديث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك المفتوحة عبر أجهزة الاستقبال المنزلية للاستمتاع بجودة بث عالية للمحتوى المفضل، حيث تتميز القناة ببث الأفلام الوثائقية في نطاق العالم العربي وشمال أفريقيا و دول الشرق الأوسط، ويمكنكم ضبط تردد قناة على القمر الصناعي نايل سات بالطريقة التي سنوضحها لكم خلال المقال التالي..

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك المفتوحة

استمتع بمتابعة حصرية لأفلامك الوثائقية المفضلة وإشباع رغبتك في اكتشاف الطبيعة من حولك والتعرف على أسرار حياة الكائنات الأخرى عبر برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك التي تبث من خلال القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11226

الاستقطاب: 27500

معدل الرمز: أفقي H

التصحيح: 5/6

التشفير: مفتوحة

الحامل: 7 درجة غرب.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك HD

للاستمتاع بمشاهدة حصرية للبرامج الوثائقية بجودة HD قم بضبط جهازك على أرقام التالية:

الحامل: 7 درجة غرب

التردد: 12467

الاستقطاب: 27500

معدل الرمز: أفقي H

التصحيح: 2/3

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عرب سات

يمكنكم ضبط أجهزة الاستقبال على التردد التالي إذا كنتم بداخل قارة آسيا أو إفريقيا للاستمتاع بمشاهدة ذات جودة عالية لبرامج ناشيونال جيوغرافيك:

الحامل: 26 شرق

التردد: 11804

الاستقطاب: 27500

معدل الرمز: أفقي H

التصحيح: 3/4

التشفير: مفتوحة

كم عمر قناة ناشيونال جيوغرافيك

بعد أن وضحنا تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك المفتوحة على جميع الأقمار؛ نايل سات وعرب سات، نود أن نشير إلى أنها قناة فضائية تبث للمشاهد العربي الأفلام الوثائقية عن الطبيعة البرية والحيوانات المفترسة ومغامرات أشهر المكتشفين الأجانب وجغرافيا الأرض والعلوم الطبيعية وأسرار البحار، و يبث المحتوى من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات وياه سات، تقدم القناة محتواها باللغة العربية وأحياناً تقدم المحتوى المدبلج وذلك بعد سنوات عديدة كانت تعتمد ناشيونال جيوغرافيك اللغة الشامية كلغة أساسية لها، وترجع ملكية القناة إلى شراكة بين شبكة فوكس التابعة لشبكة والت ديزني الشهيرة عالمياً و شركة أبو ظبي للإعلام، وكانت الانطلاقة الأولى للقناة في التاسع من يوليو لعام ٢٠٠٩ ميلادي.