“عاجل” تنزيل كشوفات منحة 1500000 دينار عراقي pdf وزارة الهجرة والمهجرين منحة المليون ونصف عبر momd.gov.iq

تم الإعلان من قبل وزارة الهجرة والمهجرين منحة المليون ونصف، حيث الوجبة الأولى بعد الثلاثين، حيث هذه المنحة مقدمة من الوزارة إلى الأسر العراقية العائدة لمناطق السكن الأصلى الخاص بها، حيث جاءت أسماء هؤلاء المواطنين حوالي 8533 أسرة عراقية.. فيما يلي تفصيل لهذا الأمر.

وزارة الهجرة والمهجرين منحة المليون ونصف

أعلنت أمس الهجرة والمهجرين العراقية الاثنين السابع والعشرين من تشرين الثاني عن شمول حوالي ثماني آلاف أسرة عراقية بمنحة المليون ونصف، حيث الوجبة الحادية والثلاثين من الدعم، حيث وضحت معالي الوزيرة إيفان فائق أن عملية صرف المنحة يتم الآن من خلال البطاقة الذكية للمواطنين العائدين، حيث بدأ الصرف الاثنين 27 نوفمبر.

علمًا بأن الأيام القادمة سوف يتم إعلان وجباتجديدة للمنح المالية، وذلك لشمول باقي العوائل، حيث الوزارة قامت بتسجيل كل الأسر وتقديم المنحة لهم في صورة وجبات، حيث وجبة تلو الأخرى.

الاستعلام عن أسماء منحة المليون ونصف

وضحنا لكم أنه تم الإعلان عبر وزارة الهجرة والمهجرين منحة المليون ونصف، حيث الوجبة الحادية والثلاثين من تلك المنحة، ويمكن للمواطنين والمواطنات العائدون الاستعلام عن المنحة من خلال السير على الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة الهجرة والمهجرين العراقية الموجودة على الشبكة.

العراقية الموجودة على الشبكة. اختيار أسماء المشمولين بمنحة المليون ونصف وتحديد رقم الوجبة وهي الوجبة رقم “31”.

تحميل الكشوفات، ثم من خلال الاسم ورقم البطاقة الذكية أو اسم الام يمكن الاستعلام عن المشمولين بالمنحة.

علمًا بأن قيمة المنحة حوالي 1500000 لكل أسرة، وذلك مقدم من قبل وزارة الهجرة إلى الأسر العائدة لمساكنها.

منحة المليون ونصف للعائدين

خصصت وزارة الهجرة والمهجرين منحة للأسر العراقية القادمة من مختلف المناطق إلى ديارها من جديد، حيث تُقدم لهم الحكومة العراقية مبلغًا من المال من أجل مساندتهم لبداية حياتهم من جديد، وهذه المنحة تنزل بشكل تلقائي للمواطن بعد أن تتأكد الوزارة أنه عائد إلى بلده بواحدة من محافظات العراق، ومؤخرًا تم الإعلان عن أسماء المواطنين الجديد في الوجبة 31 من منحة المليون ونصف، طالعوها الآن.