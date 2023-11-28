“تنزيل”قوائم اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf بالاسم ثلاثي عبر spa.gov.iq

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة والسابعة تحديدًا هي محل اهتمام مشمولي الحماية الاجتماعية في العراق، حيث يبحث الجميع على كشوفات المشمولين، والمقرر إتاحتها نهاية الأسبوع الجاري أو ربما الأسبوع القادم، حيث لا موعد رسمي لإعلانها لوقتنا الحالي، ولكن مقرر إعلام المشمولين الأيام القادمة بالكشوفات وفقًا للتصريحات الأخيرة من المسؤولين، ونرفق لكم تقرير مفصل لهذا الأمر.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

الوجبة السابعة من الحماية الاجتماعية هي محل اهتمام المواطنين الآن، وخصوصًا أنها ستكون الوجبة الأخيرة في عام 2023، وبداية من عام 2024 سوف يتم استكمال الوجبات القادمة، وقد سبق أن صرح الدكتور الأسدي أنه يتم العمل في الوقت الحالي على تجهيز كشوفات الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية وأيضًا ملحقات الدفعة السادسة والدفع ما قبلها، وهذه المراجعة ليس لها وقت مُحدد للانتهاء، ولكن فور الانتهاء منها ستكون الكشوفات متاحة للكل على منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية.

والجدير بالذكر أن هذه الوجبات لا تشمل الأسر الفقيرة فقط، بل تشمل المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات المطلقات والأرامل، بالإضافة إلى السيدة التي هجرها زوجها أو تغيب عنها أو مسجون، ولهذا وصل عدد المشمولين في الحماية الاجتماعية مؤخرًا حوالي 9 مليون شخص وأكثر.

تنزيل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

حتى الآن لم يتم إعلان كشوفات جديدة للمشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق، ولكن بعد تجهيز الكشوفات وإعلانها على المواطنين، فيمكنهم بعدها الاستعلام من خلال الخطوات التالية: