بقيمة 1000 جنيه..الاستعلام عن القبول في منحة العمالة الغير منتظمة وموعد صرفها

تم الإعلان مؤخراً عن صرف منحة العمالة غير المنتظمة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تهدف هذه المنحة إلى تقديم العون والمساعدة للعمالة في كافة البلاد كما تهدف أيضا إلى توفير صندوق طوارئ وإعانة للعمالة الغير منتظمة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتصل قيمة هذه المنحة إلى ألف جنيه، تابعوا معنا قراءة هذا المقال للتعرف على كافة التفاصيل المعلنة حول هذا الموضوع.

الاستعلام عن القبول في منحة العمالة غير المنتظمة

يتساءل الكثير من الأشخاص في كافة البلاد عن طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة وهذا ما سنوضحه لكم فيما يلي:

يمكنك الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة من خلال الاتصال على رقم 19468.

يمكن أيضا الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2023 عن طريق الإتصال على رقم 142.

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة؟

سيتم صرف منحة العمالة الغير منتظمة والتي تصل قيمتها إلى ألف جنيه خلال شهر ديسمبر القادم وسيتم تحويلها إلى ماكينات ال Atm أو مكاتب البريد.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

فيما يلي شروط ومتطلبات الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة: