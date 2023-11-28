أملي الفريزر فراخ.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 في الأسواق بكم كرتونة البيض

لا تزال القيمة السعرية الخاصة بأسعار الدواجن اليوم في مواصلة لانخفاضها، وذلك بعد أن حققت انخفاض بداية هذا الأسبوع الجاري، وهو ما جعل الأسواق الاستهلاكية أكثر نشاطا من ذي قبل، ولذلك يرغب الكثير من المستهلكين في متابعة أسعار كل الأنواع المتاحة من سلالات الدجاج أول بأول، فمعرفة الأسعار الخاصة بالدواجن معلومة اقتصادية يومية وهو ما يتم توفيره من تقارير محدثة تنشر بشكل يومي من خلال البورصة الرئيسية للدواجن.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023

نتابع في هذا المقال أهم المعلومات حول الأسعار المتوقعة لكافة السلالات المتوفرة من الدواجن، وهل سيستمر تراجع أسعار الدواجن أم سيتوقف عند هذا المستوى لفترة معينة، كما نشير إلى أهم المؤشرات المتوقعة للأسعار خلال هذا الشهر، وذلك ما نوضحه من خلال تلك السطور الآتية من المقال.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

نتابع من خلال ما يأتي أهم ما قد ورد من الأسعار اليوم 27 من نوفمبر حيث انخفضت الأسعار، ويتوقع أن يستمر هذا الانخفاض حتى يوم الثلاثاء، وذلك ما يتوقع بناء على استمرار الانخفاض، وذلك حتى اليوم الثالث بداية من يوم السبت إلى الآن، ولا تزال الأسعار في تراجع سواء لمنتجات الدواجن من أنواعها أو الدجاج الأبيض.

سجل سعر الدجاج الأبيض اليوم الاثنين في المزرعة على 62 جنيه مصري وهو سعر الجملة، بينما يسجل السعر في محلات البيع بالتجزئة اليوم الاثنين في الصباح 70 جنيه مصري وهو سعر الشراء للمستهلك، ويتوقع أن يظل السعر ثابت، وقد يقل إلى 69 جنيه مصري للكيلو غدا الثلاثاء بصباح تعاملات يوم الثلاثاء.

سعر الدواجن البلدي والأمهات

يستمر السعر الخاص بالدجاج البلدي لليوم الثالث في تسجيل متكرر منذ أيام لمستوى استقرار ملحوظ بداخل محلات البيع بالتجزئة ليسجل السعر 120 جنيه مصري، بينما في المزارع يسجل 110 جنيه مصري وهو السعر المتوقع يوم الثلاثاء صباحًا.