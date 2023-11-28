“ثبت الآن” تردد قناة الرابعة الرياضية AlRabiaa TV 2023 على النايل سات لمتابعة مباريات الدوري الأسيوي

واحدة من القنوات الفضائية الرياضية في دولة العراق هي قناة الرابعة الرياضية، ولهذا فعشاق الساحرة المستديرة نجدهم دائمي البحث عن تردد قناة الرابعة الرياضية، وفي تقرير اليوم نوضح لم تردد القناة ومنطقة البث وطريقة تثبيت التردد، فكونوا معنا.

تردد قناة الرابعة الرياضية

الرابعة الفضائية هي قناة عراقية تم تأسيسها بعام 2021 الماضي، حيث مالكها غزوان جاسم، وهي تقع بالعاصمة العراقية بغداد، وهي تمتلك حقوق بث مبارايات دوري الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، حيث حتى عام 2024 هي المسؤول الحصري عن مبارياته، وتقوم القناة ببث محتواها بمنطقة الشرق الأوسط وعلى مدار 24 ساعة، وتأتي الإحداثيات الخاصة بالقناة على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة 11687.

اتجاه الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

طريقة تثبيت تردد قناة الرابعة الرياضية

يمكن للراغبين في متابعة مباريات دوري أبطال آسيا وأيضًا كأس الاتحاد الأسيوي تثبيت تردد قناة الرابعة ومشاهدة كل محتواها المميز من منزله، وذلك بالخطوات التالية:

قم بحمل جهاز الريموت الخاص بك، ثم منه إلى زر القائمة.

اضغط على قائمة الأقمار الصناعية، والتي تختار منها النايل سات.

بالترتيب أضف الإحداثيات بالأعلى.

دقائق ليبحث القمر عن القناة داخله، ثم بالنهاية اضغط على “البحث”.

انتظر لحظات إلى أن يتم تنزيل القناة على جهاز استقبالك.

بإمكانك بعد ذلك تغيير رقم القناة إلى رقم تراه مناسب لك، وفتح القناة في أي وقت والاستمتاع بما تعرضه القناة على شاشتها من مباريات، حيث مشاهدة المباريات الرياضية بشكل حصري من داخل منزلك وليس إعادة من خلالها.