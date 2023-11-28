فكرة جهنمية هتصرف معاشك شهر ديسمبر من غير صراف آلي بعيد عن الزحمة واقبض معاشهم أبو زيادة 300 جنيه

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023، حيث تبدأ صرف المعاشات بالزيادة الأخيرة الجمعة القادمة للمواطنين والمواطنات، وقد البنك الأهلي المصري حلًا على طبق من ذهب للمواطنين الراغبين في سحب المعاش الخاص بهم بعيدًا عن التكدسات والزحام على الصراف الآلي، فدعونا نوضح لكم موعد الصرف وكيف يتم قبض الراتب أو المعاش دون صراف آلي؟!

سحب معاشات ديسمبر دون صراف آلي

قبل أن نوضح لكم موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 التي حددته وزارة التضامن الاجتماعي، نود أن نوضح لكم أن البنك الأهلي المصري أعلن أمس عن خدمة جديدة للعملاء، والتي هي خدمة “كاش أواي”، والذي من خلال هذه الخدمة يمكن سحب المعاشات أو المرتبات من داخل الماركت أو من محطات البنزين في الجمهورية، وهذا لن يكلفك الوقوف طويلًا لسحب المعاش، بل من أقرب فرع ماركت لك يتوافر به الخدمة أو محطة بنزين يمكن الصرف، وبدأ تطبيق الخدمة بالفعل، ومعاش شهر ديسمبر القادم يمكن صرفه من خلالها.

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023

قررت وزارة التضامن الاجتماعي أن تقوم بصرف معاشات شهر ديسمبر الشهر القادم يوم الجمعة المقبلة، حيث اليوم الأول من شهر ديسمبر، والذي هو الموعد المعتاد لصرف المعاشات كل شهر، وقد بدئت الوزارة بتنفيذ أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي ومضاعفة قيمة العلاوة من مبلغ 300 إلى مبلغ 600 جنيه مصري، حيث سيكون هذا الصرف بأثر رجعي لأصحاب المعاشات بداية من شهر أكتوبر الماضي 2023، وسوف يكون السحب للمعاش متاح من خلال الطرق التالية: