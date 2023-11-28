“يا بخت أصحاب المعاشات” الزيادة زيادتين في ديسمبر صرف العلاوات الخمسة لهذه الفئات وزيادة 300 ج العلاوة الاستثنائية

العلاوات الخمسة هي الشغل الشاغل لأصحاب المعاشات في الوقت الحالي، حيث يرغب المواطن في التعرف هل اسمه من بينهم وسيتم صرف هذه العلاوة له أم لا، حيث تلك العلاوات هي مساعدة تقدمها الحكومة المصرية لأصخاب المعاشات من أجل توفير حياة مرفهة وكريمة للأفراد وخصوصًا كبار السن وفي نفس الوقت ارتفاع الأسعار، فدعونا نوضح لكم تفاصيل هذه العلاوات، تابعوا معنا.

الفئات المستحقة العلاوات الخمسة

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعية عن خمس فئات يحق لهم الحصول على العلاوات الخمس، وتأتي هذه الفئات على النحو التالي:

المواطن الذي تقاعد قبل يوم 20 يونيو 2005.

المواطن المتقاعد قبل يوم 1 يوليو 2009.

الشخص الذي تقاعد قبل تاريخ 1 يوليو لعام 2016.

المتقاعد قبل يوم الأول من يوليو 2006.

المتقاعد الذي تقاعد قبل يوم الأول من يوليو لعام 2008.

لذا إن تقاعدت قبل أو بعد هذه الفترة فلا تأمل أو تتعشم أن تنزل لك العلاوات، مع العلم أنه يمكن الاستعلام عن اسمك والتأكد أنك من المشمولين أم لا، من خلال خدمة الاستعلام عن العلاوات عبر موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

جدول صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

تم صرف الدفعة الأولى من العلاوة ومتبقي ثلاث دفعات، وللعلم أن السحب لهذا المبلغ قد يكون من ماكينات الصراف الآلي من أي بنك مصري، أو من خلال مكاتب البريد، أو حتى من داخل فروع بنك ناصر، حيث جدول الصرف سيكون كالتالي: