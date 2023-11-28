تطبيق الهاتف المحمول 1xBet وبث الأحداث الرياضية: كيفية مشاهدة المباريات في الوقت الحقيقي في مصر

بمجرد أن تقرر التنزيل لإنشاء حساب من خلال التطبيق، ستحتاج إلى تحديد:

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اختر قسم “التسجيل” في الصفحة الرئيسية

أو حقل مماثل في “القائمة”.

كيف تراهن في التطبيق

توجد جميع أحداث المراهنات الرياضية على الصفحة الرئيسية في قسم “الشعبية”. وهي مقسمة إلى كتلتين:

الأعلى – جميع الأحداث المتاحة للمراهنة. وهي مقسمة حسب الرياضة.

نيجني – أهم الأحداث المباشرة والرياضات الإلكترونية والبطولات.

الأعلى – جميع الأحداث المتاحة للمراهنة. وهي مقسمة حسب الرياضة.

نيجني – أهم الأحداث المباشرة والرياضات الإلكترونية والبطولات.

يتم فصل الكتلتين بواسطة لافتات تحتوي على مكافآت وإعلانات البطولة. في الإعدادات، يمكنك تعطيل موجز الإعلانات.

لوضع رهان في التطبيق، يجب عليك اتباع الخوارزمية التالية:

حدد مباشر أو خط من القائمة الرئيسية؛

اختيار الرياضة والبطولة والمباراة؛

في وسط الشاشة، ستكون هناك قائمة بالاحتمالات والنتائج، اختر ما يهمك؛

سيتم إرسال الحدث إلى القسيمة؛

سيتم تخزين بيانات المعاملة في “سجل العطاءات”. إذا فزت، سيتم تحويل الأموال تلقائيًا إلى رصيدك.

في التطبيق، يمكنك تفعيل وضع الرهان بنقرة واحدة. للقيام بذلك، تحتاج إلى تحديد مبلغ الرهان والنقر على “الرهانات بنقرة واحدة”. في هذه الحالة، تأكيد العملية غير مطلوب. كل نقرة على الرقم الفردي ستؤدي إلى وضع رهان بالمبلغ المحدد مسبقًا.

بث الأحداث في التطبيق

تقدم شركة المراهنات بثًا مجانيًا للأحداث الرياضية. يمكنك العثور على البوابة على أفضل مباريات كرة القدم وكرة السلة والتنس وألعاب في الرياضات الأخرى. بعض عمليات البث متاحة لجميع اللاعبين، وبعضها فقط للمستخدمين المصرح لهم.

لتحديد الأحداث التي تتوفر عمليات البث لها، يجب عليك الانتقال إلى الأقسام التالية:

قائمة طعام؛

رياضة؛

تدفق.

عند فتح القسم الأخير، سيرى المستخدم قائمة بالرياضات مع عمليات البث. فتح كل منها يظهر البطولات وعدد المباريات مع بث الفيديو.

ميزات إضافية

يمكنك في التطبيق مراقبة نتائج الأحداث الرياضية في وضع الغوص وبعد انتهائها. يتم عرض النتائج لمعظم الألعاب الرياضية. من الممكن تحديد تاريخ المباراة والبحث عن المباراة بالاسم.

تحتوي قائمة التطبيق على قسم “العروض الترويجية” مع جميع عروض المكافآت الحالية. العروض الحصرية موجودة في قسم العروض الترويجية. من الممكن تعيين رمز الحماية أو تسجيل الدخول البيومتري إلى التطبيق. يمكنك أيضًا إعداد أنظمة إشعارات الدفع حول بداية المباراة ونتائج الرهانات التي تم إجراؤها.