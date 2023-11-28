هيصوأ وزقططوا”.. رسميأ موعد اجازة نصف العام 2024 لجميع الطلاب في المدارس والجامعات وزارة التموين تعلن

يتساءل الكثير من طلاب وطالبات صفوف النقل وأولياء أمورهم أن تقوم وزارة التربية والتعليم الاعلان عن موعد إجازة نصف العام الدراسي وفقا للجدول الزمني للعام الدراسي 2023-2024 لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذا الموعد بالإضافة إلى بعض من المعلومات الأخرى.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية وصفوف النقل في مدارس الدبلومات الفنية سوف تبدأ يوم السبت الموافق التاسع من شهر يناير لعام 2024 وذلك وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي 2023-2024 والذي تم اعتماده بشكل رسمي من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي.

موعد اجازة نصف العام 2024 في مصر

يرغب العديد من طلاب مراحل النقل في جميع محافظات جمهورية مصر العربية معرفة موعد إجازة نصف العام الدراسي لهذا قامت وزارة التربية والتعليم وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي الإعلان عن أن إجازة منتصف العام الدراسي سوف تبدأ يوم السبت الموافق السابع والعشرين من شهر يناير 2024 وتستمر لمدة أسبوعين حيث تنتهي هذه الاجازة يوم الخميس الموافق الثامن من شهر فبراير لعام 2024 ميلادي.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي أن الفصل الدراسي الثاني سوف يبدأ يوم السبت الموافق العاشر من شهر فبراير لعام 2024 ميلادي وينتهي يوم الخميس الموافق السادس من شهر يونيو 2024، حيث أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من شهر مايو 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق الخامس عشر من شهر يونيو لعام 2024.