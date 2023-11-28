محفظتك هتتملي فلوس”.. بالزيادة الجديدة صرف مرتبات ومعاشات شهر ديسمبر 2023 وزارة المالية تعلن

يتساءل الكثير من العاملين والمتقاعدين بالدولة عن موعد صرف مرتبات ومعاشات كل من شهري نوفمبر وديسمبر 2023 لهذا أعلنت وزارة المالية عن موعد الصرف وهو ما سنتعرف عليه خلال مقالنا هذا بالإضافة إلي عدد من المعلومات الأخرى.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

يرغب العديد من الموظفين وأصحاب المعاشات في مصر معرفة الموعد الذي يتم فيه صرف المرتبات والمعاشات الخاصة بشهر نوفمبر وديسمبر لعام 2023 الأمر الذي جعل أن تقوم الحكومة المصرية الإعلان عن أنه يستطيع أصحاب المعاشات صرف المعاش الخاص بهم في الأيام الأولى من كل شهر ميلادي لمدة ثلاثة أيام وعلى هذا فإن أصحاب المعاشات قاموا بصرف معاش شهر نوفمبر يوم واحد من شهر نوفمبر الموافق يوم الأربعاء،ومن المحدد أن يتم صرف معاشات شهر ديسمبر بداية من يوم ١ من شهر ديسمبر الموافق يوم الجمعة على أن تستمر عملية الصرف حتى اليوم الثالث من الشهر نفسه والذي يوافق يوم الأحد.

رواتب العاملين بالدولة

وأوضحت الحكومة أنه يتم صرف رواتب العاملين بالدولة الخاصة بشهر نوفمبر بداية من اليوم الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الموافق يوم الخميس على أن تنتهي عملية الصرف يوم التاسع والعشرين من الشهر نفسه والذي يوافق يوم الأربعاء، ومن المقرر أن يتم صرف رواتب العاملين بالدولة الخاصة بشهر ديسمبر بداية من اليوم الرابع والعشرين من شهر ديسمبر الموافق يوم الأحد على أن تنتهي عملية الصرف يوم ثلاثين من الشهر نفسه.

وأشارت الحكومة أنه تم صرف المتأخرات الخاصة بشهر نوفمبر يوم الثامن والتاسع والثاني عشر من الشهر نفسه، وأنه من المقرر أن يتم صرف النترات الخاصة بشهر ديسمبر على مدار ثلاث ايام وهما السابع والعاشر والحادي عشر من الشهر نفسه.

أماكن صرف المعاشات

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الأماكن التي يمكن أن يقوم أصحاب المعاشات صرف المعاشات الخاص بهم من خلالها وهذه الأماكن تتمثل في الآتي: