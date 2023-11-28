عشان التاجر مينصبش عليك”.. نصيب الفرد من التموين زيت وسكر ومكرونة لشهر نوفمبر 2023 وأسعار السلع التموينية الجديدة
تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير كافة السلع الغذائية التي يحتاج إليها المواطن والخبز بأسعار مخفضة من أجل مساعدتهم على غلاء المعيشة وذلك عن طريق استخدام بطاقات التموين لهذا يريد المواطنين الحاملين للبطاقات التموينية معرفة نصيب الفرد من التموين وهو ما سنتعرف عليه في هذا المقال بالإضافة إلى عدد من المعلومات الأخرى.
نصيب الفرد من التموين
أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية نصيب الفرد من التموين وهذا بعد أن رغب الكثير من مالكي البطاقات التموينية معرفة هذا المقدار، حيث أعلنت الوزارة أن نصيب الفرد الواحد المقيد على بطاقة التموين من الزيت هو زجاجة واحدة حجم 800 مللي جرام من السكر عدد 2 كيلو جرام ومن الأرز عدد كيلو جرام واحد فقط.
أسعار السلع التموينية
يريد الكثير من حاملي البطاقات التموينية معرفة أسعار السلع التموينية لهذا أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن هذه الأسعار والتي جاءت كما يلي:
- سعر كيلو السكر 12.60 جنيه.
- سعر كيلو الأرز المعبأ 12.60 جنيه.
- سعر زجاجة الزيت زيت خليط وزن 800 مللي 30 جنيهًا.
- سعر كيس المكرونة وزن 800 جم 13.00 جنيه.
- سعر كيس المكرونة وزن 400 جم 5 جنيه.
- سعر المسلى صناعي وزن 800 جم 36 جنيهًا.
- سعر العدس المجروش وزن 500 جم 21 جنيهًا.
- سعر نصف كيلو الفول المعبأ 9.00 جنيهات.
- سعر کیس ملح طعام 300 جم 25 جنيه.
- سعر اللبن الجاف 125 جم 5 جنيه.
- سعر الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا 75 جنيه.
- سعر المربى أنواع 350 جرامًا 16 جنيهًا.
- سعر علبة التونة المفتتة وزن 140 جرامًا 18 جنيهًا.
- سعر كيلو الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك 00 جنيه.
- سعر القهوة سريعة الذوبان 18 جم 4 جنيهات.
- سعر علبة مرقة دجاج 6 جنيهات.
- سعر البسكويت يوليوز سادة بجنيه ونصف.
- سعر البسكويت يوليوز ويفر بأنواعه 75 جنيه.
- سعر البسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.
- سعر كيس الصلصة وزن 300 جم 8 جنيهات.
- سعر باكو الشاي ناعم وزن 40 جم 5 جنيهات.
- سعر علبة البسكويت بوو بأنواعه 75 جنيه.