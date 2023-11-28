عشان التاجر مينصبش عليك”.. نصيب الفرد من التموين زيت وسكر ومكرونة لشهر نوفمبر 2023 وأسعار السلع التموينية الجديدة

تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير كافة السلع الغذائية التي يحتاج إليها المواطن والخبز بأسعار مخفضة من أجل مساعدتهم على غلاء المعيشة وذلك عن طريق استخدام بطاقات التموين لهذا يريد المواطنين الحاملين للبطاقات التموينية معرفة نصيب الفرد من التموين وهو ما سنتعرف عليه في هذا المقال بالإضافة إلى عدد من المعلومات الأخرى.

نصيب الفرد من التموين

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية نصيب الفرد من التموين وهذا بعد أن رغب الكثير من مالكي البطاقات التموينية معرفة هذا المقدار، حيث أعلنت الوزارة أن نصيب الفرد الواحد المقيد على بطاقة التموين من الزيت هو زجاجة واحدة حجم 800 مللي جرام من السكر عدد 2 كيلو جرام ومن الأرز عدد كيلو جرام واحد فقط.

أسعار السلع التموينية

يريد الكثير من حاملي البطاقات التموينية معرفة أسعار السلع التموينية لهذا أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن هذه الأسعار والتي جاءت كما يلي: