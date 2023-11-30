يا بختك زيت + دقيق + سكر”.. حقيقة زيادة نصيب الفرد في التموين لشهر ديسمبر 2023 وزارة التموين توضح الحقيقة
تداول الأيام القليلة السابقة على عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خبر يفيد قيام وزارة التموين والتجارة زيادة نصيب الفرد في التموين لشهر ديسمبر لهذا يتساءل العديد من مالكي البطاقات التموينية عن حقيقة هذا الأمر وهو ما سنتعرف عليه خلال مقالنا هذا إلى جانب بعض من المعلومات الأخرى.
حقيقة زيادة نصيب الفرد في التموين لشهر ديسمبر
يرغب العديد من حاملي البطاقات التموينية معرفة حقيقة خبر زيادة نصيب الفرد في التموين لشهر ديسمبر الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي الفترة السابقة الأمر الذي جعل أن تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية توضيح حقيقة هذا الخبر مؤكدة أن نصيب الفرد من التموين لا يوجد فيه أي زيادة وان ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي ليس صحيحا وما هو إلا مجرد شائعة، وأشارت الوزارة أنه في حالة إصدار أي قرار يخص البطاقات التموينية فإن وزارة التموين والتجارة الداخلية هي من سوف تقوم الإعلان عن هذا مباشرة.
بدء صرف التموين لشهر ديسمبر 2023
تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف السلع الغذائية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية لشهر ديسمبر 2023 ابتداءً من غداً الجمعة، وتوفر وزارة التموين مجموعة واسعة من السلع الأساسية عبر 40 ألف نقطة ومنفذ توزيع تابع لوزارة التموين بما في ذلك بقالات التموين ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي على مستوى الجمهورية.
كيفية استخراج بطاقة تموين لأول مرة
يستطيع المواطنين استخراج بطاقة التموين بكل سهولة وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- يدخل المواطن في البداية على بوابة مصر الرقمية.
- ينشأ المواطن على البوابة حسابا وذلك من خلال إدخال رقم الهاتف والرقم القومي.
- يختار المواطن خانة التموين.
- النقر على خيار إصدار بطاقة تموين جديدة.
- يقوم المواطن كتابة بيانات المحافظة والإدارة التموينية ومكتب التموين التابع له.
- يدخل المواطن أفراد أسرته إلى بطاقة التموين بحد أقصى 4 أفراد.
- ينقر المواطن على الموافقة على الشروط والأحكام.
- يحدد المواطن العنوان الذي يتم ارسال بطاقة التموين الجديدة عليه.
- يقوم المواطن عرض البيانات التي قام بإدخالها من أجل القيام بمراجعتها ومن ثم النقر على كلمة التالي.
- يختار المواطن الطريقة التي سوف يسدد من خلالها.
- بعد انتهاء الخطوات السابقة تظهر للمواطن رسالة تم ارسال طلبك بنجاح.