يا بختك زيت + دقيق + سكر”.. حقيقة زيادة نصيب الفرد في التموين لشهر ديسمبر 2023 وزارة التموين توضح الحقيقة

تداول الأيام القليلة السابقة على عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خبر يفيد قيام وزارة التموين والتجارة زيادة نصيب الفرد في التموين لشهر ديسمبر لهذا يتساءل العديد من مالكي البطاقات التموينية عن حقيقة هذا الأمر وهو ما سنتعرف عليه خلال مقالنا هذا إلى جانب بعض من المعلومات الأخرى.

حقيقة زيادة نصيب الفرد في التموين لشهر ديسمبر

يرغب العديد من حاملي البطاقات التموينية معرفة حقيقة خبر زيادة نصيب الفرد في التموين لشهر ديسمبر الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي الفترة السابقة الأمر الذي جعل أن تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية توضيح حقيقة هذا الخبر مؤكدة أن نصيب الفرد من التموين لا يوجد فيه أي زيادة وان ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي ليس صحيحا وما هو إلا مجرد شائعة، وأشارت الوزارة أنه في حالة إصدار أي قرار يخص البطاقات التموينية فإن وزارة التموين والتجارة الداخلية هي من سوف تقوم الإعلان عن هذا مباشرة.

بدء صرف التموين لشهر ديسمبر 2023

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف السلع الغذائية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية لشهر ديسمبر 2023 ابتداءً من غداً الجمعة، وتوفر وزارة التموين مجموعة واسعة من السلع الأساسية عبر 40 ألف نقطة ومنفذ توزيع تابع لوزارة التموين بما في ذلك بقالات التموين ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي على مستوى الجمهورية.

كيفية استخراج بطاقة تموين لأول مرة

يستطيع المواطنين استخراج بطاقة التموين بكل سهولة وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: