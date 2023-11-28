خراااب بيوت مستعجل!!”.. عدم صرف السكر على التموين لشهر ديسمبر 2023 وزارة التموين توضح الحقيقة

تشهد البلاد الفترة الحالية ارتفاع في سعر السكر الأبيض الذي وصل سعر الكيلو منه في العديد من المحال التجارية 50 جنية مصري ومع هذا الارتفاع تداول على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي خبر قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية عدم صرف السكر على تموين شهر ديسمبر لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذا الخبر بالإضافة إلى بعض من المعلومات الأخرى.

حقيقة عدم صرف السكر على تموين شهر ديسمبر

يرغب العديد من المواطنين الذين يمتلكون البطاقات التموينية معرفة حقيقة خبر عدم صرف السكر على تموين شهر ديسمبر وذلك بعد أن انتشر هذا الخبر على العديد من صفحات التواصل الاجتماعي الفترة السابقة، حيث أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هذا الخبر ليس له أي أساس من الصحة وما هو إلا مجرد شائعة وأنه لا يوجد أي نقص في واحدة من السلع الغذائية التي تقدمها الوزارة وان المواطن الذي يحمل البطاقة التموينية سيحصل على السكر الأبيض على تموين شهر ديسمبر.

أسعار السلع التموينية داخل منافذ التموين

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على توضيح قائمة أسعار السلع الغذائية للمواطنين داخل منافذ التموين والتي جاءت على النحو التالي: