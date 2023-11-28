خراااب بيوت مستعجل!!”.. عدم صرف السكر على التموين لشهر ديسمبر 2023 وزارة التموين توضح الحقيقة
تشهد البلاد الفترة الحالية ارتفاع في سعر السكر الأبيض الذي وصل سعر الكيلو منه في العديد من المحال التجارية 50 جنية مصري ومع هذا الارتفاع تداول على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي خبر قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية عدم صرف السكر على تموين شهر ديسمبر لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذا الخبر بالإضافة إلى بعض من المعلومات الأخرى.
حقيقة عدم صرف السكر على تموين شهر ديسمبر
يرغب العديد من المواطنين الذين يمتلكون البطاقات التموينية معرفة حقيقة خبر عدم صرف السكر على تموين شهر ديسمبر وذلك بعد أن انتشر هذا الخبر على العديد من صفحات التواصل الاجتماعي الفترة السابقة، حيث أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هذا الخبر ليس له أي أساس من الصحة وما هو إلا مجرد شائعة وأنه لا يوجد أي نقص في واحدة من السلع الغذائية التي تقدمها الوزارة وان المواطن الذي يحمل البطاقة التموينية سيحصل على السكر الأبيض على تموين شهر ديسمبر.
أسعار السلع التموينية داخل منافذ التموين
حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على توضيح قائمة أسعار السلع الغذائية للمواطنين داخل منافذ التموين والتي جاءت على النحو التالي:
- سعر كيلو السكر 12.60 جنيه.
- سعر كيلو الأرز المعبأ 12.60 جنيه.
- سعر زجاجة الزيت زيت خليط وزن 800 مللي 30 جنيهًا.
- سعر كيس المكرونة وزن 800 جم 13.00جنيه.
- سعر كيس المكرونة وزن 400 جم 5 جنيه.
- سعر المسلى صناعي وزن 800 جم 36 جنيهًا.
- سعر العدس المجروش وزن 500 جم 21 جنيهًا.
- سعر نصف كيلو الفول المعبأ 9.00 جنيهات.
- سعر کیس ملح طعام 300 جم 25 جنيه.
- سعر اللبن الجاف 125 جم 5 جنيه.
- سعر الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا 75 جنيه.
- سعر المربى أنواع 350 جرامًا 16 جنيهًا.
- سعر علبة التونة المفتتة وزن 140 جرامًا 18 جنيهًا.
- سعر كيلو الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك 00 جنيه.
- سعر القهوة سريعة الذوبان 18 جم 4 جنيهات.
- سعر علبة مرقة دجاج 6 جنيهات.
- سعر البسكويت يوليوز سادة بجنيه ونصف.
- سعر البسكويت يوليوز ويفر بأنواعه 75 جنيه.
- سعر البسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.
- سعر كيس الصلصة وزن 300 جم 8 جنيهات.
- سعر باكو الشاي ناعم وزن 40 جم 5 جنيهات.
- سعر علبة البسكويت بوو بأنواعه 75 جنيه.