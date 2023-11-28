spa.gov.iq”..تنزيل pdf كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة والاخيرة عبر منصة مظلتي وموقع وزارة العمل
بعد انتظار طويل من قبل المواطنين في العراق أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة في العام الحالي، وأكدت الوزارة على إنجازها في فرز جميع الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين في الحصول على المنحة، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لمساعدة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، خاصة في ظل غلاء الأسعار وارتفاع التضخم.
أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة
أوضحت الحكومة العراقية والجهات المسؤولة في وازرة العمل بالعراق أن عدد المستفيدين من الوجبة السادسة والسابعة يتجاوز 150 ألف مواطن من إجمالي 300 ألف طلب تم تقديمه، وتعتبر هذه الوجبة هي الدفعة الأخيرة للعام الحالي، حيث من المقرر صرفها في بداية شهر ديسمبر المقبل للمستحقين.
خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة
للوصول إلى قائمة المستفيدين يمكن للمواطنين اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة وهذه الخطوات هي:
- الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية.
- اختيار قسم الرعاية الاجتماعية.
- النقر على قائمة أسماء المشمولين بالوجبة السابعة.
- إدخال المعلومات الشخصية مثل الاسم ورقم الهوية.
- الضغط على زر الاستعلام.
- سيظهر كشوفات PDF تحتوي على أسماء المستفيدين يمكن تحميلها للبحث عن الاسم المستفيد.
شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة
لضمان وصول الدعم إلى المستحقين حددت الحكومة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الشخص المتقدم وتشمل:
- أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عامًا.
- حمل الجنسية العراقية والإقامة الدائمة داخل حدود العراق.
- وجود أسرة للمتقدم، لا تقل عدد أفرادها عن 4.
- عدم تسجيل المتقدم في برامج الدعم الحكومية الأخرى أو حصوله على معاش حكومي.
- عدم امتلاك سجل تجاري أو ممتلكات عقارية أو أنشطة تجارية أخرى.
- التصنيف ضمن الفئات المستحقة، مثل محدودي الدخل، الأرامل، المطلقات، الأسر الفقيرة بدون عائل، ذوي الاحتياجات الخاصة، الإعاقات، ومن لديهم أمراض مزمنة.