pdf مظلتي”.. تنزيل كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لجميع المحافظات وزارة العمل spa.gov.iq

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن الوجبة الأخيرة من برنامج الرعاية الاجتماعية لعام 2023 ولقي هذا الموضوع اهتماماً كبيراً، حيث تم التأكيد على تخصيص روابط إلكترونية للبحث عن أسماء المستفيدين والتسهيلات المقدمة لهم، وتمثل هذه الوجبة الأخيرة مرحلة هامة في سلسلة الدعم الاجتماعي الذي قدمته الوزارة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات الراهنة.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

أعلن السيد الوزير أحمد الأسدي بشكل رسمي عن الوجبة السابعة لبرنامج الرعاية الاجتماعية، حيث بلغ عدد المستفيدين في هذه الدورة أكثر من 200 ألف مواطن وأكد أن هذه الوجبة ستكون الأخيرة التي توزعها الوزارة، مما أثار تساؤلات حول مستقبل برامج الدعم الاجتماعي.

إعلان أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق

تم الإعلان الرسمي عن أسماء المستفيدين من وجبة الرعاية الاجتماعية السابعة في العراق لعام 2023، وذلك ضمن جهود وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في توفير الدعم للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع الغذائية، للحصول على قائمة المستفيدين يمكن للمواطنين اتباع الخطوات التالية:

دخول منصة مظلتي: يبدأ المستفيد بزيارة موقع منصة “مظلتي” الإلكترونية عبر الرابط الرسمي.

دخول منصة وزارة العمل: بعد ذلك يجب عليه الدخول إلى المنصة الرسمية لوزارة العمل.

تسجيل الدخول: يقوم المستفيد بتسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام بياناته الشخصية.

إدخال البيانات: يقوم بكتابة جميع البيانات الخاصة به في الحقول المخصصة.

اختيار المحافظة: يقوم بتحديد المحافظة التي يقيم فيها.

عرض الكشوفات: ينقر على خيار “عرض الكشوفات” للوصول إلى قائمة المستفيدين.

الاطلاع على الأسماء: سيظهر الأسماء بسهولة مع إشارة واضحة إذا تم قبول أو رفض الطلب.

الاستفادة من الدعم: في حال تم قبول الطلب، يمكن للمستفيد سحب الدعم المقدم له من أقرب ماكينة صراف.

شروط الحصول على البرنامج

لضمان الاستفادة يجب أن تتوفر الشروط التالية:

الجنسية العراقية.

عدم استفادة المتقدم من برنامج دعم آخر.

سن المتقدم يتراوح بين 18 و60 عامًا.

سن المتقدمات من النساء تتراوح بين 15 و55 عامًا.

عدم العمل في القطاع العام أو الخاص.

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن رفع أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للعام 2023 على منصة “مظلتي” ويمكن للمواطنين البحث عن أسمائهم عبر زيارة الموقع الرسمي للوزارة أو دخول منصة مظلتي واتباع الخطوات المحددة، ويشمل المستفيدون أشخاص ذوي الدخل المحدود وذوي الإعاقة والأيتام والمطلقات والأرامل وكبار السن، يعكس هذا الإعلان التزام الوزارة بتقديم الدعم اللازم لفئات متنوعة من المجتمع، ويوفر للمواطنين وسيلة فعالة للاطلاع على حالتهم ضمن برامج الرعاية الاجتماعية.