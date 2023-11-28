تم.. عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي التركي الحلقة 3 الجديدة مترجمة للغة العربية على “قصة عشق”

عرضت الحلقة الجديدة من المسلسل التركي الشهير صلاح الدين الأيوبي أمس الثلاثاء الموافق 27 نوفمبر 2023، حيث لاقت رواجًا وإقبالاً كبيرًا من قبل العديد من المشاهدين والمتابعين في الوطن العربي والإسلامي، إضافة إلى أن المسلسل يعد من أبرز المسلسلات التاريخية التي تم عرضها في الفترة الأخيرة، وجاء هذا الرواج من أول حلقة تم عرض المسلسل فيها، وفي السطور التالية نوضح لكم كافة التفاصيل التي تدور حول المسلسل، من أجل أن يتمكن الجميع من التعرف على كل ما يدور عن المسلسل.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي

يعرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي التركي يوم الإثنين من كل أسبوع على العديد من القنوات التلفزيونية المختلفة وكذلك منصة “قصة عشق”، إضافة إلى القنوات التركية المعنية بإذاعة المسلسل، فضلاً عن أن ما جاء في الحلقة هي محاولة صلاح الدين لفتح عسقلان من وأخذها من أيدي الصليبين، إلا أنهم تصدوا له، لكن مع وضع الخطط الملهمة من قبل صلاح الدين سيتمكن بكل تأكيد من الحصول على القلعة، لتكون هي الحامي الأساسي للقدس.

عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي

يُعرض المسلسل في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت الجزائر وتونس وكذلك المغرب، فضلاً عن عرضة في تمام الساعة 10.30 مساءً بتوقيت القاهرة وليبيا، إضافة إلى إذاعة المسلسل في تمام الساعة 11.30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ودولة الأردن وكذلك العراق وسوريا والسودان، حتى أن المسلسل يمكن مشاهدته على قناة الفجر الجزائرية وكذلك منصة قصة عشق، وغير ذلك من المنصات الإلكترونية المعنية بإذاعته في المواعيد المحددة.