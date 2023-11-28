رابط الاستعلام عن كشوفات المشمولين بالدفعة السابعة 2023 العراق عموم المحافظات عبر منصة مظلتي

رابط الاستعلام عن كشوفات المشمولين بالدفعة السابعة 2023، تتزايد عمليات البحث عن الدفعة السابعة التي تقدمها الوزارة لأكبر عدد من الأسر العراقية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلد، لقد تم قبول نحو 900 ألف منذ بداية 2023، وقد وصل عدد المستفيدين من الوجبة التاسعة 350 ألف مستفيد رجال ونساء من جميع المحافظات، ووصل إجمالي دعم الدفعة السادسة نحو 90 ألف وباقي العدد أسماء ملحق الوجبة الخامسة والسادسة، ومن المقرر أن يكون إجمالي دعم المساعدة النقدية للدفعة الجديدة 7 نحو 60 ألف وهذا صرحت به الوزارة والعديد من المصادر الرسمية التابعة لهيئة الحماية الاجتماعية، واليوم عبر موقعنا البديل ننشر لكم رابط الاستعلام عن كشوفات المشمولين بالدفعة السابعة 2023 تابعونا.

رابط الاستعلام عن كشوفات المشمولين بالدفعة السابعة 2023

لمعرفة النتائج وتحميل الكشوفات pdf عليكم الضغط هنا. ثم اختيار الرعاية الاجتماعية. اختيار الدفعة السابعة حدد المحافظة ثم اسم المتقدم. رقم الهوية بشكل صحيح. وأخيراً الضغط على كلمة استعلام.

الفئات التي تستحق دعم الرعاية الاجتماعية العراق 2023

لقد حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية فئات معينة يستحقون لكامل المساعدات النقدية والمعنوية لرفع العبء عنهم وتوفير مبلغ مالي لكي يجلبون كافة الاحتياجات من طعام وشراب ودواء، والجدير بالذكر أن الساعات القلي القادمة على موعد مع رفع كشوفات الدفعة السابعة التي يتم إيداع مستحقاتهم بعد رفع الكشوفات ومن المقرر أن تبدأ أول عملية صرف يوم الخميس المقبل الموافق 30 من نوفمبر وتستمر حتى نهاية الأسبوع الأول من ديسمبر 2023 ويجب أن تتوفر شروط الاستحقاق وهي