مسلسل قيامة عثمان الحلقة 138 مترجمة على فيديو لاروزا وعرض اول على atv التركية النار تشتغل عثمان يقتل قائد المغول ويرسل رأسه إلى أرليك

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 138، يروى المسلسل أحداث تاريخية في غاية الأهمية عن تاريخ عريق للدولة العثمانية في القرن 13 بين القبائل التركية والمغول، حيث انضم عدد كبير من النجوم الأتراك لمسلسل قيامة عثمان للموسم الخامس ومن بداية العرض واسم المسلسل في مقدمة البحث، يتابع ملايين الأشخاص مسلسل قيامة عثمان من بداية العرض الاول في عام 2019 وحتى الآن وهذا ما جعله يحقق قاعدة جماهيرية كبيرة نظراً بأن متابعي من جميع دول العالم لأنه من أهم وأنجح المسلسلات التاريخية، اليوم عبر الفقرات التالية نقدم لكم مسلسل قيامة عثمان الحلقة 138.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 138

عثمان يقع في مشكلة كبيرة ويخوض حرب جديدة مع المغول، حيث قالت بالا لعثمان ما الذي يريدونه تلك المرة رد عليها قائلاً أنهم كانوا يريدون الذهب وبسبب فشلهم يريدون فعل أي شئ لكن لن أسمح لهم، وقال عثمان لجيشه من يحمل الكفت للأتراك عاقبته الموت، ومن جهة أخرى هدد فيصل علاء الدين وقال له الاستاذ الكبير لن يتركك وينتقم منك يا علاء الدين.

تتحالف القبائل التركية والمغول البيزنطيين معاً لشن هجوم على جيش عثمان لكن عثمان يدخل الحرب تلك المرة ويؤكد أنه سوف ينتصر ويستعيد للدولة العثمانية مكانتها مرة أخرى كي لا يفكر أي عدو الاقتراب منها، تفاصيل وأحداث جديدة حول الدول العثمانية والحروب التي تخوضها مع المغول في القرن الثالث عشر سوف تتعرفون عليها بأدق التفاصيل من خلال مشاهدة مسلسل قيامة عثمان ومن المقرر أن تشهد الحلقة 138 أحداث في غاية الأهمية.

المؤسس عثمان الموسم الخامس الحلقة 138