وزارة العمل molsa.gov.iq تنزيل كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 عموم محافظات العراق

تهدف الرعاية الاجتماعية إلى دعم العديد من المواطنين في مختلف محافظات العراق، بما تسمح لهم بالحصول على هذه المنحة المقدمة من قبل حكومة العراق وبإشراف من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، التي تُمكن الجميع من الحصول على مثل هذه المساعدات، ويتم إصدار الأسماء في هيئة كشوفات يتم العمل على رصدها وإعلانها من قبل الوزارة، وعندها سيكون متاح أمام كافة المستفيدين من معرفة إذا تم قبولهم أم لا، وفي حالة القبول يتم الحصول على المنحة بشكل مباشر عبر منافذ الصرف المعنية.

الاستعلام عن كشوفات الرعاية الاجتماعية

من السهل إمكانية القيام بإستخراج وتنزيل كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وفقًا للخطوات التي تتمثل في الأتي:-

أن يتم الذهاب مباشرة على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ومن ثم يتم إدخال اسم المستفيد ورقم الطاقة الخاصة به.

وعلى الفور يتم التوجه إلى برنامج الرعاية الاجتماعية.

اختيار الوجبة التي عليها الدور.

ومن ثم يتم العمل على الضغط على أيقونة “تنزيل الكشوفات”.

ليتم التعرف عليها في النهاية.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

تتمثل بعض الشروط التي يجب اتباعها من أجل القيام بالتسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، كما على النحو الأتي:-