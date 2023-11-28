رابط تسجيل منفعة كبار السن والطفولة عمان 2024…. والشروط اللازمة

رابط تسجيل منفعة كبار السن والطفولة عمان 2024، حيث يسعى صندوق الحماية الإجتماعية بسلطنة عمان على توفير عدد من الخدمات والدعم الكافي لرعاية الأطفال وكبار السن خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد خلال الآونة الأخيرة، وأعن الصندوق عن تخصيص رابط الكتروني خاص للتسجيل في منفعة كبار السن والطفولة والاستفادة بالخدمات التي يقدمها الصندوق، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط وخطوات التسجيل .

منفعة كبار السن والطفولة عمان 2024

حيث أكد صندوق الحماية الإجتماعية بسلطنة عمان عن فتح باب التسجيل الالكتروني لكبار السن والعلاوات العائلية لعام 2024، والذي يمكن مكن خلاله المستفيد أن يحصل على 155 ريال عماني لكبار السن و يحصل الأطفال على 10 ريالات، إلا أن الصندوق أعلن عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التسجيل وهي:

شروط التسجيل في منقعة كبار السن

أن يكون المتقدم عماني الجنسية.

وأن يكون مقيم في سلطنة عمان.

أن يلتزم المواطن بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة.

رابط تسجيل منفعة كبار السن والطفولة عمان 2024

ومن خلال اتباع الخطوات الآتية سوف تتمكنوا بكل سهولة التسجيل في منفعة كبار السن .