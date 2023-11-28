رابط تسجيل منفعة كبار السن والطفولة عمان 2024…. والشروط اللازمة
رابط تسجيل منفعة كبار السن والطفولة عمان 2024
رابط تسجيل منفعة كبار السن والطفولة عمان 2024، حيث يسعى صندوق الحماية الإجتماعية بسلطنة عمان على توفير عدد من الخدمات والدعم الكافي لرعاية الأطفال وكبار السن خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد خلال الآونة الأخيرة، وأعن الصندوق عن تخصيص رابط الكتروني خاص للتسجيل في منفعة كبار السن والطفولة والاستفادة بالخدمات التي يقدمها الصندوق، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط وخطوات التسجيل .
منفعة كبار السن والطفولة عمان 2024
حيث أكد صندوق الحماية الإجتماعية بسلطنة عمان عن فتح باب التسجيل الالكتروني لكبار السن والعلاوات العائلية لعام 2024، والذي يمكن مكن خلاله المستفيد أن يحصل على 155 ريال عماني لكبار السن و يحصل الأطفال على 10 ريالات، إلا أن الصندوق أعلن عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التسجيل وهي:
شروط التسجيل في منقعة كبار السن
- أن يكون المتقدم عماني الجنسية.
- وأن يكون مقيم في سلطنة عمان.
- أن يلتزم المواطن بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة.
رابط تسجيل منفعة كبار السن والطفولة عمان 2024
ومن خلال اتباع الخطوات الآتية سوف تتمكنوا بكل سهولة التسجيل في منفعة كبار السن .
- زيارة الموقع الرسمي للحماية الإجتماعية بسلطنة عمان .
- تأكد من أن لك حساب مصرفي .
- اضغط على تسجيل الدخول على موقع الحماية الاجتماعية.
- ثم ادخل بيانات الشخص المراد التسجيل له.
- ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور.
- تأكد من صحة البيانات المدخلة.
- اضغط على تسجيل .
- بعد الإنتهاء من تسجيل البيانات سوف تتلقى رسالة نصية على الهاتف المسجل في الطلب تفيد قبول الطلب أو رفضه.
- في حالة رفض الطلب سوف يتم ذكر سبب الرفض في خانة “الملاحظات”