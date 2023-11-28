نزلها pdf ملفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023 محافظات العراق الان

أصبح بإمكان جميع المستفيدين في محافظات العراق الإستعلام عن جميع المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة التي من المتوقع إعلانها في الأيام القليلة الماضية، إضافة إلى أن الوزارة أطلقت منصة مظلتي من أجل التسهيل على الجميع في إستخراج الكشوفات الخاصة بهم، مع العلم أن هذه الكشوفات شملت العديد من المواطنين المنطبق عليهم شروط وضوابط الحصول على الدعم.

الرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الجديدة

تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بإستقبال جميع الطلبات الخاصة بالمتقدمين في أنحاء محافظات العراق، ليتم العمل على مراجعتها وفحصها بشكل واضح ودقيق، ومن ثم يتم العمل على رصد جميع المنطبق عليهم شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية، وهي موجهة في المقام الأول إلى الأسر الأكثر احتياجًا وأصحاب الدخل المحدود والمتوسط، بما تعمل على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

عرض كشوفات الرعاية الاجتماعية

من أجل القيام بإستخراج جميع كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة في العراق، يجب عليك اتباع الخطوات التي تتمثل في الأتي:-